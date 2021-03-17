Группа рыбаков "дрейфовала" по Днепру на отколовшейся льдине: в сети появились фото и видео спасения "экстремалов"

Весна оказалась не помехой для любителей "зимней" рыбалки. Только за двое суток спасатели Киевщины помогли 9 рыбакам.

Первая группа рыболовов была спасена в Переяславском районе.

"шестеро рыбаков находились на отколовшейся льдине и не в состоянии самостоятельно добраться до берега. С помощью лодки спасатели доставили рыбаков на берег", - информирует пресс-служба областного ГСЧС.

Вскоре, поступила информация о новых "экстремалях", теперь уже в Вышгородском районе. И если двое отделались испугом, третьего пришлось госпитализировать.

"Только доставили к берегу двух (также дрейфовавших на льдине), а тут еще один провалился под лед. Хорошо, что мужчина, тонул напротив центральной части набережной в городе Вышгород, увидели граждане и быстро сообщили спасателям", - отметили в ведомстве.

Мужчину доставили в Вышгородскую центральную больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, двое мужчин отправились рыбачить на льду в селе Ивановцы на Львовщине и это обернулось для них смертельным исходом.