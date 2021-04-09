Россия сделала выбор - стала сырьевым придатком для Китая, но легче Украине не станет

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в недавнем интервью телеканалу «Дом» заявил, что в России в этом году произойдут серьезные изменения, которые отразятся на российско-украинской войне в целом и ситуации на Донбассе – в частности. Что это могут быть за изменения и способны ли они ускорить завершение конфликта – «Телеграфу» рассказала политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили.

«Предпосылок для каких-то кардинальных перестановок на политической арене в РФ нет. Даже если бы и были, то они не повлияют на изменение позиции России по украинскому вопросу. И Путин, и Навальный, и Жириновский и кто бы то ни был из системных и внесистемных политиков не станут добровольно возвращать Крым. Нужно избавиться от иллюзий о том, что политические перемены могут повлиять на улучшение двусторонних отношений, - считает Георгий Кухалейшвили. - Касательно "тектонических изменений", о которых говори Алексей Резников. Вероятно, он имел в виду парламентские выборы в России, которые состоятся в сентябре этого года».

Эксперт согласен с тем, что в России выросла протестная активность на фоне ареста и оппозиционера Алексея Навального, у которого после приговора и отправки в колонию стремительно ухудшается здоровье.

«Рейтинги правящей партии "Единая Россия" снизились с 32% до 27% за последние два года. Количество россиян, которые никого не поддерживают, составляет 21%, судя по соцопросам. Однако, это еще не значит, что Россию ждут какие-то перемены», - отмечает Георгий Кухалейшвили.

По мнению эксперта, движение сторонников Навального скорее создает картинку активных действий.

«Реально - они, как и белорусские протестующие в случае с Лукашенко, не смогут сломать хребет авторитарному режиму олигархов и силовиков во главе с Путиным. Все ресурсы в руках "Единой России", а Путин подписал закон об аннулировании президентских сроков, что дает ему возможность участвовать в президентских выборах в 2024 году. Если и ждут Россию какие-то изменения, так это лишь консервация режима Путина и усиление авторитарных тенденций в российском обществе, - прогнозирует эксперт. – Кстати, одна из причин текущего обострения на Донбассе - это отвлечение внимания россиян от внутренних проблем. Путин в очередной раз пытается сплотить российское общество вокруг внешней угрозы, которой он считает НАТО и Украину».

Изменения ждут Россию в геоэкономическом плане, считает Георгий Кухалейшвили. И поясняет: «Сейчас вкладывается много денег в реализацию проекта Восточного полигона, который заключается в модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали, для того, чтобы улучшить сообщение с портами Дальнего Востока и Китаем. Это нужно, чтобы экспортировать больше угля и другой продукции в Китай и сократить зависимость от Европы. Россия сделала выбор - выполнять роль сырьевого придатка Китая ради того, чтобы сократить негативные последствия от санкций и стать менее подверженной давлению Запада. Россия исторически считает Украину и другие страны бывшего Советского союза и Российской империи своей сферой влияния и от этой установки нынешние власти не собираются отходить».

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук в интервью «Телеграфу» высказал мнение, что удар Кремля по Украине может полностью разрушить империю Путина.