К ночи может рассосется: на въезде в Киев со стороны Одессы образовалась затяжная пробка (фото)

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Обновлено 19:56 Сегодня Телеграф

Затяжные выходные по случаю Дня молодежи и Дня Конституции Украины выгнали украинцев из Киева.

Об этом можно судить по фото пробки на Одесской трасе, которая образовалась в понедельник, 28 июня, когда три дня отдыхавшие киевляне, в один момент скопом решили вернуться домой.

И судя по направлению, большинство столичных жителей решили отдохнуть в эти выходные ни где-нибудь, а на курортах Одесского региона, и Одессы, в частности.

Пробка в Киев по Одесской трассе

На фото видно тянущуюся пробку, в которой группами застряли от 3 до 5 автомобилей. Проехать по трассе быстро практически нереально, разве что тянуться "паровозиком" друг за другом.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре предупредили о погодных изменениях в Украине на День Конституции.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

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Киев, Пробки, Фото, Одесская трасса.
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