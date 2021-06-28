К ночи может рассосется: на въезде в Киев со стороны Одессы образовалась затяжная пробка (фото)

Затяжные выходные по случаю Дня молодежи и Дня Конституции Украины выгнали украинцев из Киева.

Об этом можно судить по фото пробки на Одесской трасе, которая образовалась в понедельник, 28 июня, когда три дня отдыхавшие киевляне, в один момент скопом решили вернуться домой.

И судя по направлению, большинство столичных жителей решили отдохнуть в эти выходные ни где-нибудь, а на курортах Одесского региона, и Одессы, в частности.

На фото видно тянущуюся пробку, в которой группами застряли от 3 до 5 автомобилей. Проехать по трассе быстро практически нереально, разве что тянуться "паровозиком" друг за другом.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Укргидрометцентре предупредили о погодных изменениях в Украине на День Конституции.