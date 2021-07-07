Через час после звонка жены: на Одесчине повесился военный

В Одесской области, в пгт Черноморское свел счеты с жизнью сержант 28 бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает региональный Телеграм-канал "Новости Одесса".

Согласно публикации у мужчины были конфликты в семье. В тот день жена сообщила ему о разрыве отношений. Сообщается, что через час после разговора мужчину нашли повешенным недалеко от военной части.

По информации, пара была вместе 20 лет, воспитывала двух детей.

Накануне произошло несколько случаев суицида, о которых писал "Телеграф". В среду, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский. За несколько дней до этого под поезд сообщением Харьков - Одесса бросился нацгвардеец.