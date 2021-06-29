Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине

Под Херсоном произошло ЧП: под поезд сообщением Харьков - Одесса бросился Нацгвардеец.

Об этом 29 июня сообщили в Телеграм-канале "Харьков Life".

Инцидент произошел 28 июня неподалеку от села Киселевка. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

В части, в которой был на службе 20-летний парень, это стало шоком. По предоставленным данным, конфликтов с сослуживцами у "срочника" не было, офицеры к нему претензий также не имели.

Сообщается, что в день своей смерти юноша покинул часть без разрешения, и поехал в родную Белозерку, где и покончил с собой.

Возможно, причиной суицида могли быть какие-то домашние проблемы или ссора с любимой девушкой. Но это еще предстоит выяснить в ходе расследования.

Фото с места событий:

Напомним, что ранее в Днепре с Нового моста пригнула женщина и разбилась.