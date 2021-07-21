7-летнему мальчику на Львовщине оторвало пальцы петардой во время игры с братом

В селе Зимняя Вода (Львовская область) семилетнему мальчику во время игры оторвало все пальцы левой руки. Об этом в среду, 21 июля, сообщает издание ZAXID.NET.

Мама мальчика рассказала, что она услышала взрыв и забежала в комнату, где и увидела сына с окровавленной рукой. По ее словам, в этот момент в комнате был еще один ребенок, дети игрались с петардой. Второй ребенок к счастью не пострадал.

В данный момент работники полиции выясняют, от взрыва какого именно предмета пострадал 7-летний мальчик.

В полиции отметили, что в руках мальчика взорвалась петарда.

Сейчас ребенок находится в ожоговом отделении 8-й городской клинической больницы Львова, его ночью прооперировали.

"Во время взрыва мальчику оторвало три пальца и частично два. Пациента вскоре ждет еще не одна операция", - сообщил заведующий ожоговым отделением больницы Василий Савчин.

Как писал "Телеграф", в городе Березно Ровенской области у груженного лесом прицепа грузовика "УРАЛ" оторвало колесо и попало в пешехода, от чего ему буквально оторвало руку и он скончался.

В Токмаке Запорожской области произошел взрыв, в результате которого сотрудник местного предприятия остался без конечности.