Скачать
Среда, 04.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое
Спортсмены продолжают бежать от режима Лукашенко: к Тимановской присоединились еще двое
Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США
Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США
"Хорошая веревка, однако": чудесное спасение пенсионерки под Тернополем развеселило сеть (видео)
"Хорошая веревка, однако": чудесное спасение пенсионерки под Тернополем развеселило сеть (видео)

Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США

Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США
09:35 Сегодня Телеграф

Руководители Министерства иностранных дел (МИД) и Офиса президента (ОП) Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского, который официально посетит США 30 августа.

Об этом утром в среду, 4 августа, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook.

Отмечается, что в рамках подготовки к визиту Зеленского главы МИД и ОП встретятся в Вашингтоне с советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Кулеба подчеркнул, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель и обсудит с президентом США "ряд крупных тем".

"Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - заявил глава МИД.

Кулеба убежден, что Зеленский посетит США "в сильной позиции".

"Важно, что Президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т. ч. высокая делегация из США", - добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве состоится саммит супругов глав государств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 194

Все по теме:

США, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не следит за языком, имея доступ к гостайне: в Украине призвали "проверить" Милованова
02 Надежда Савченко показала свое армейское фото 20-летней давности
03 У Ахметова могут "втемную" играть на обидах Мендель: как понимать новые повороты карьеры экс-спикера Зеленского
04 В центре Киева у военного грузовика на ходу отказали тормоза: фото и видео последствий
05 Танцующий учитель с Полтавщины Василий Маслей: "Мы помогаем детям не быть застенчивыми и открываться"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
Шесть судов при загадочных обстоятельствах потеряли управление у побережья ОАЭ: что известно
Пострадало 11 женщин: Байден призвал к отставке губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в домогательствах
Пострадало 11 женщин: Байден призвал к отставке губернатора Нью-Йорка из-за обвинений в домогательствах
Забил до смерти кирпичом: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
Забил до смерти кирпичом: известна судьба подростка, который убил 6-летнюю девочку под Харьковом
День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления
День Марии Магдалина 4 августа: история праздника и поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь