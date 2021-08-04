Зайдем с сильной позиции: Кулеба с Ермаком начали подготовку визита Зеленского в США

Руководители Министерства иностранных дел (МИД) и Офиса президента (ОП) Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита президента Владимира Зеленского, который официально посетит США 30 августа.

Об этом утром в среду, 4 августа, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook.

Отмечается, что в рамках подготовки к визиту Зеленского главы МИД и ОП встретятся в Вашингтоне с советником Президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, Госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Кулеба подчеркнул, что Зеленский посетит США по приглашению Байдена вторым после канцлера Германии Ангелы Меркель и обсудит с президентом США "ряд крупных тем".

"Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства", - заявил глава МИД.

Кулеба убежден, что Зеленский посетит США "в сильной позиции".

"Важно, что Президент поедет в Соединенные Штаты в сильной позиции, сразу после масштабного в истории Украины международного события: учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более трех десятков наших партнеров, в т. ч. высокая делегация из США", - добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве состоится саммит супругов глав государств.