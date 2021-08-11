Рождество Николая Чудотворца: молитва, традиции и поздравления к празднику

В среду, 11 августа, православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца – одного из самых чтимых в Украине святых. За свое доброе сердце и помощь людям он удостоился особых милостей от Господа. Святитель прославился многочисленными чудесами, которые совершаются и после его кончины. Считается, что святой Николай особенно приближен к Богу, поэтому с молитвами к нему обращаются в трудных ситуациях.

Рождество Николая Чудотворца 11 августа: история праздника

Святитель Николай родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова) в семье благочестивых христиан Феофана и Нонны. С самого рождения он засвидетельствовал свое избранничество великими чудесами. Мать его Нонна после родов сразу же исцелилась от болезни. Новорожденный младенец в купели крещения простоял без посторонней помощи три часа, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Особое избранничество святого Николая, скорого помощника и преславного чудотворца, побудило верующих людей праздновать день его славного рождения наряду с рождеством Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Рождество Николая Чудотворца: что нужно делать в этот день

11 августа стоит посетить службу в церкви и помолиться святому Николаю Угоднику. В этот день очистите свои помыслы. День следует провести в гармонии с окружающими.

О чем просят Николая Чудотворца

Святителю Николаю Чудотворцу особенно горячо молятся православные. Считается, что он может помочь в особенно трудных ситуациях. У него нет определенного "направления": к нему обращаются по любому поводу.

Также Николай Чудотворец считается покровителем моряков и путешественников.

Чаще всего к Николаю угоднику обращаются в таких случаях:

Исцеление, избавление от болезней.

Сохранение семейного мира и благополучия.

Заступничество за детей.

Избавление от бедности, нужды. Молитва Николаю Чудотворцу О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Поздравления на Николая Чудотворца

фото inforoom

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Поздравляю с большим христианским праздником — Днем святого Николая. Пускай он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!

фото inforoom

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С Днем Чудотворца Небесного, с Днем святого Николая! Мира, добра, уюта вашему дому. Здоровья, процветания вам и вашим близким. Пусть святой сбережет от всего плохого, подарит радость и поселит любовь в ваших сердцах!

фото inforoom

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Желаю, чтобы святой Николай наполнил твою жизнь добром, радостью и светлыми мгновениями! Пускай он принесет в твой дом достаток, уют и мир! Желаю, чтобы все в твоей жизни складывалось так, как ты желаешь! Пускай святой Николай всегда оберегает тебя и посылает удачу!



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