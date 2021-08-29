Любовный гороскоп на неделю: Львам не нужно бояться своих чувств, а Козерогам стоит уделить второй половинке больше внимания

Астрологический любовный прогноз на неделю для всех знаков Зодиака с 30 августа по 5 сентября 2021 года.

Астрологи дали советы как получить успех у противоположного пола и навести порядок в отношениях. Старайтесь следовать советам звезд. Они подскажут, как сохранить чувства, укрепить или обрести их, если вы все еще одиноки.

Овен

Любовная сфера будет крайне важной для Овнов. Успехи у противоположного пола будут очень сильно отражаться на успехах в работе и бизнесе. У амурного счастья Овнов будет много противников, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют пользоваться оберегами от злых людей и поменьше общаться с токсичными личностями.

Телец

Становление счастья — это процесс многоуровневый и непростой. Главный совет для Тельцов — действуйте, но делайте это сразу по всем фронтам. Не нужно делать из любви культ.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет возможность познакомиться со многими людьми. Это идеальная новость для тех, кто в данный момент находится в поисках. Если на роль второй половинки будет претендовать сразу несколько людей, выбрать идеальную пару поможет только сердце.

Рак

У Раков в этот период ожидается много дел и забот, поэтому им необходимо крайне осторожно расходовать энергию, чтобы оставались силы на любовь. Избавиться от усталости после трудного дня поможет медитация. Всем, кто сейчас в поисках, стоит воспользоваться социальными сетями.

Лев

Эта неделя будет следовать закону "люби — и будешь любим". Астрологи советуют не бояться показывать свои чувства. Открытость — это самый лучший способ получить любовь в ответ на любовь.

Дева

Девы станут более харизматичными и обаятельными, так что их ждет весьма перспективное время для поисков второй половинки или перевода уже существующих отношений на новый уровень. Всем, кто пока одинок, стоит научиться разбирать в людях.

Весы

Звезды и планеты на стороне этих людей, поэтому им не стоит ждать у моря погоды. Нужно действовать, причем решительно. Самое главное — не менять планы в последнюю секунду. Не стоит откладывать на потом уже запланированные свидания.

Скорпион

Для Скорпионов в любви все будет радужно, но только в том случае, если у них будет хорошее настроение. Чтобы укрепить уже существующие отношения, необходимо почаще протягивать руку помощи любимому человеку, но не превращать это в альтруизм.

Стрелец

Звезды и планеты откроют чакры Стрельцов. Эти люди станут более продуктивными и обаятельными. У них появится реальный шанс на успех. Противоположный пол будет без ума от них и от их чувства юмора.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для духовных практик. Вселенная услышит то, о чем Козероги у нее попросят. Всем, кто в отношениях, астрологи советуют уделять второй половинке больше внимания. Полезно будет сделать внеплановый подарок.

Водолей

Изменить жизнь к лучшему и найти вторую половинку Водолеям поможет закон притяжения мыслей. Звезды на их стороне, поэтому сейчас им необходимо сконцентрироваться на самом важном — на поиске любви. Тем, кто уже находится в отношениях, лучше дать немного свободы любимому человеку.

Рыбы

У Рыб будет сложным начало недели. Возможны ссоры с любимым человеком. Осторожными стоит быть тем Рыбам, чьи вторые половинки были уличены в изменах ранее. Возможно повторение горького опыта.