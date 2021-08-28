Укр

Откажитесь от всего старого и ненужного: астролог составила гороскоп на неделю 30 августа - 5 сентября

Автор
О. Броскова
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Откажитесь от всего старого и ненужного: астролог составила гороскоп на неделю 30 августа - 5 сентября Новость обновлена 26 августа 2021, 14:32
Появился гороскоп на неделю. Фото: Словофраза

Начинается время активного социального общения, люди становятся более открытыми, вежливыми.

Неделя четвертой четверти лунных фаз – период "Бальзамической Луны". Это время благоприятно для отказа от всего старого и ненужного. Активность начинает замедляться, мы подготавливаем себя к Новолунию 7 сентября. Могут измениться взгляды на жизнь, происходит очищение и освобождение от тяжелых эмоциональных состояний.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

30 августа, понедельник, убывающая Луна в знаке Близнецы в напряжении с Солнцем. Меркурий в Весах с 8:10 по киевскому времени и будет перемещаться по этому знаку до 6 ноября 2021. Здесь же перейдет в фазу ретроградного движения в конце сентября. Начинается время активного социального общения, люди становятся более открытыми, вежливыми. Находящиеся в поиске, могут встретить своего идеального партнера, найти единомышленников, завязать взаимовыгодные партнерские отношения. Сегодня может появиться много противоречивой информации, на попытки осмысления которого теряется драгоценное время. Для решения важных задач и достижения поставленной цели, необходимо сосредоточиться на главном, свести к минимуму количество задач, выполняемых одновременно.

31 августа, вторник, убывающая Луна в Близнецах, в гармоничном аспекте с Венерой, день в целом, благоприятный. Планируйте на этот день встречи с партнерами, разговоры с родными, близкими, любимыми. Можно решить юридические вопросы, конфликтные ситуации, возобновить мир и покой в семье, наладить психологический климат в коллективе. Можно организовать прямой эфир, тренинг, вебинар, направленный на женскую аудиторию. Если вы планируете обновить свой гардероб, поход к косметологу или начать курс массажа — сделайте это во вторник – вы будете довольны.

1 сентября, среда, убывающая Луна в Раке с 8:25 по киевскому времени, до этого период Луны без курса в знаке Близнецы всю ночь и раннее утро. Напряженный аспект Луна – Меркурий может проявиться как препятствия в дороге, опоздания, потеря мелкой, но важной вещи. Личные и деловые интересы вступают в конфликт. Лучше отказаться от оставления и подписания документов и контрактов, переговоров и обсуждений, выступлений, от деловых поездок и встреч, сделайте это во вторник или, в крайнем случае, в четверг.

2 сентября, четверг, убывающая Луна в Раке в гармоничном аспекте с Марсом, который в оппозиции с ретро Нептуном. Внешняя напряженная обстановка на уровне государства, может помешать решению личных и деловых вопросов. Велик риск столкнуться с неадекватными людьми, стать свидетелем драки или ДТП. Будьте осторожны на воде, при работе с взрывоопас­ными или химически активными веществами, медикаментами. Луна в Раке в сильном статусе, бережет мир и покой в семье, гармонию в личных отношениях. Лучше свести к минимуму внешние контакты, общественные дела и заняться внутренними, хозяйственными делами.

3 сентября, пятница, убывающая Луна в Раке, без курса – с 8:37 до 18:56 по киевскому времени, после чего переходит в знак Льва. Оппозиция Луны и ретро Плутона делает утро напряженным. Люди склонны игнорировать эмоции и настроения друг друга, в связи с чем, возможны конфликты в коллективе и с деловыми партнерами. Финансовые затруднения коснутся совместного капитала, налогов, алиментов и наследства, долговых обязательств. Подходящее время для того, чтобы отказаться от устаревших, бесперспективных деловых отношений и тенденций.

4 сентября, суббота, убывающая Луна во Льве, Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Сатурном, благоприятная внешняя атмосфера способствует внутреннему гармоничному состоянию. Можно исправить ранее совершенные ошибки, договориться с другими людьми, произвести на окружающих нужное впечатление, занять лидерские позиции. Хороший день для поездок, сделок купли-продажи, решения вопросов по работе, составления планов на будущее. Если вы мечтаете оставить надоевшую рутинную работу и начать собственный бизнес, творческую деятельность, воспользуйтесь благоприятными возможностями этого дня – сегодня представится множество шансов изменить жизнь в лучшую сторону.

5 сентября, воскресенье, убывающая Луна во Льве в оппозиции с ретро Юпитером, период Луны без курса – с 17:23 до 2 часов 2 минут ночи следующего дня. Многие склонны к излишнему оптимизму и финансовой расточительности. Неудачный день для начала дальней поездки, не стоит затевать переезд, менять место жительства. Многие люди лишены правильного видения перспектив и могут предпринять неправильные шаги. Лучше всего посвятить себя подведению итогов о проделанной работе: просмотреть ошибки, проанализировать свое поведение и поставить точку в некоторых вопросах. 

Ранее астролог Марина Скади составила подробный гороскоп на сентябрь.

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