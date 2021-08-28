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Відмовтеся від усього старого і непотрібного: астролог склала гороскоп на тиждень 30 серпня — 5 вересня

Автор
О. Броскова
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Відмовтеся від усього старого і непотрібного: астролог склала гороскоп на тиждень 30 серпня — 5 вересня Новина оновлена 26 серпня 2021, 14:32
З’явився гороскоп на тиждень. Фото: Словофраза

Починається час активного соціального спілкування, люди стають більш відкритими, ввічливими.

Тиждень четвертої чверті місячних фаз — період "бальзамічного Місяця". Цей час сприятливий для відмови від усього старого і непотрібного. Активність починає сповільнюватися, ми готуємо себе до молодика 7 вересня. Можуть змінитися погляди на життя, відбувається очищення і звільнення від важких емоційних станів.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

30 серпня, понеділок, щербатий Місяць у знаку Близнюків у напрузі з Сонцем. Меркурій в Терезах з 8:10 за київським часом і буде переміщатися по цьому знаку до 6 листопада 2021. Тут же перейде в фазу ретроградного руху в кінці вересня. Починається час активного соціального спілкування, люди стають більш відкритими, ввічливими. Знаходяться в пошуку, можуть зустріти свого ідеального партнера, знайти однодумців, зав’язати взаємовигідні партнерські відносини. Сьогодні може з’явитися багато суперечливої інформації, на спроби осмислення якої втрачається дорогоцінний час. Для вирішення важливих завдань і досягнення поставленої мети, необхідно зосередитися на головному, звести до мінімуму кількість завдань, які виконуються одночасно.

31 серпня, вівторок, щербатий Місяць в Близнюках, в гармонійному аспекті з Венерою, день в цілому, сприятливий. Плануйте на цей день зустрічі з партнерами, розмови з рідними, близькими, коханими. Можна розвʼязати юридичні питання, конфліктні ситуації, відновити мир і спокій в родині, налагодити психологічний клімат в колективі. Можна організувати прямий ефір, тренінг, вебінар, спрямований на жіночу аудиторію. Якщо ви плануєте оновити свій гардероб, похід до косметолога або почати курс масажу — зробіть це у вівторок — ви будете задоволені.

1 вересня, середа, щербатий Місяць у Раку з 8:25 за київським часом, до цього період Місяця без курсу в знаку Близнюки всю ніч і ранок.Напружений аспект Місяць — Меркурій може проявитися як перешкоди в дорозі, запізнення, втрата дрібної, але важливу річ. Особисті і ділові інтереси вступають в конфлікт. Краще відмовитися від залишення і підписання документів і контрактів, переговорів і обговорень, виступів, від ділових поїздок і зустрічей, зробіть це у вівторок або, в крайньому разі, в четвер.

2 вересня, четвер, щербатий Місяць у Раку в гармонійному аспекті з Марсом, який в опозиції з ретро Нептуном. Зовнішня напружена обстановка на рівні держави, може перешкодити вирішенню особистих і ділових питань. Великий ризик зіткнутися з неадекватними людьми, стати свідком бійки або ДТП. Будьте обережні на воді, при роботі з вибухонебезпечними або хімічно активними речовинами, медикаментами. Місяць у Раку в сильному статусі, береже мир і спокій в родині, гармонію в особистих відносинах. Краще звести до мінімуму зовнішні контакти, громадські справи і зайнятися внутрішніми, господарськими справами.

3 вересня, п’ятниця щербатий Місяць у Раку, без курсу — з 8:37 до 18:56 за київським часом, після чого переходить в знак Лева. Опозиція Місяця і ретро Плутона робить ранок напруженим. Люди схильні ігнорувати емоції і настрої один одного, у зв’язку з чим, можливі конфлікти в колективі і з діловими партнерами. Фінансові труднощі торкнуться спільного капіталу, податків, аліментів і спадщини, боргових зобов’язань. Слушна нагода для того, щоб відмовитися від застарілих, безперспективних ділових відносин і тенденцій.

4 вересня, субота, щербатий Місяць у Леві, Меркурій в гармонійному аспекті з ретро Сатурном, сприятлива зовнішня атмосфера сприяє внутрішньому гармонійного стану. Можна виправити раніше допущені помилки, домовитися з іншими людьми, справити на оточуючих потрібне враження, зайняти лідерські позиції. Хороший день для поїздок, угод купівлі-продажу, розв'язання питань по роботі, складання планів на майбутнє. Якщо ви мрієте залишити обридлу рутинну роботу і почати власний бізнес, творчу діяльність, скористайтеся сприятливими можливостями цього дня — сьогодні випаде безліч шансів змінити життя на краще.

5 вересня, неділю, щербатий Місяць у Леві в опозиції з ретро Юпітером, період Місяця без курсу — з 17:23 до 2 годин 2 хвилин ночі наступного дня. Багато схильні до зайвого оптимізму і фінансового марнотратства. Невдалий день для початку далекої поїздки, не варто затівати переїзд, змінювати місце проживання. Багато людей позбавлені правильного бачення перспектив і можуть зробити неправильні кроки. Найкраще присвятити себе підбиттю підсумків про виконану роботу: переглянути помилки, проаналізувати свою поведінку і поставити крапку в деяких питаннях.

Раніше астролог Марина Скаді склала детальний гороскоп на вересень.

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