Любовний гороскоп на тиждень: Левам не потрібно боятися своїх почуттів, а Козерогам варто приділити другій половинці більше уваги

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 30 серпня по 5 вересня 2021 року.

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі і навести порядок у відносинах. Намагайтеся дотримуватися порад зірок. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще самотні.

Овен

Любовна сфера буде вкрай важливою для Овнів. Успіхи у протилежної статі будуть дуже сильно відбиватися на успіхах в роботі і бізнесі. У любовного щастя Овнів буде багато противників, тому експерти настійно рекомендують користуватися оберегами від злих людей і менше спілкуватися з токсичними особистостями.

Телець

Становлення щастя — це процес багаторівневий і непростий. Головна порада для Тельців — дійте, але робіть це відразу по всіх фронтах. Не потрібно робити з любові культ.

Близнюки

У Близнюків на цьому тижні буде можливість познайомитися з багатьма людьми. Це ідеальна новина для тих, хто наразі знаходиться в пошуках. Якщо на роль другої половинки претендуватиме відразу кілька людей, вибрати ідеальну пару допоможе тільки серце.

Рак

У Раків в цей період очікується багато справ і турбот, тому їм необхідно вкрай обережно витрачати енергію, щоб залишалися сили на любов. Позбутися втоми після важкого дня допоможе медитація. Всім, хто зараз в пошуках, варто скористатися соціальними мережами.

Лев

Цей тиждень буде діяти за законом "кохай — і будеш коханим". Астрологи радять не боятися показувати свої почуття. Відкритість — це найкращий спосіб отримати любов у відповідь на любов.

Діва

Діви стануть більш харизматичними і чарівними, так що їх чекає дуже перспективний час для пошуків другої половинки або підняття вже наявних відносин на новий рівень. Всім, хто поки самотній, варто навчитися розбирати в людях.

Терези

Зірки і планети на стороні цих людей, тому їм не варто чекати біля моря погоди. Потрібно діяти, причому рішуче. Найголовніше — не змінювати плани в останню секунду. Не варто відкладати на потім вже заплановані побачення.

Скорпіон

Для Скорпіонів в любові все буде райдужно, але тільки в тому випадку, якщо у них буде гарний настрій. Щоб зміцнити вже наявні відносини, необхідно частіше протягувати руку допомоги коханій людині, але не перетворювати це в альтруїзм.

Стрілець

Зірки і планети відкриють чакри Стрільців. Ці люди стануть більш продуктивними і чарівними. У них з’явиться реальний шанс на успіх. Протилежна стать буде без розуму від них і від їх почуття гумору.

Козеріг

У Козерогів настає ідеальний час для духовних практик. Всесвіт почує те, про що Козероги у неї попросять. Всім, хто в стосунках, астрологи радять приділяти другій половинці більше уваги. Корисно буде зробити позаплановий подарунок.

Водолій

Змінити життя на краще і знайти другу половинку Водоліям допоможе закон тяжіння думок. Зірки на їхньому боці, тому зараз їм необхідно сконцентруватися на найважливішому — на пошуку любові. Тим, хто вже перебуває у відносинах, краще дати трохи свободи коханій людині.

Риби

У Риб буде складним початок тижня. Можливі сварки з коханою людиною. Обережними варто бути тим Рибам, чиї другі половинки були викриті в зрадах раніше. Можливо повторення гіркого досвіду.