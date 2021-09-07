Гороскоп на 7 сентября: Козерогам стоит заняться самообразованием, а Тельцам не нужно вмешиваться в чужие конфликты

Астрологический прогноз на вторник, 7 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь сегодня преодолеть раздражение, избегайте ссор, как на работе, так и дома.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Благоприятный и спокойный день при условии, что вы не будете вмешиваться в чужие конфликты и проявлять агрессию.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День сложится удачно при условии, что вы проявите характер и перестанете перекладывать чувство ответственности на других.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Вы должны набраться терпения, так как беспорядки вокруг Вас могут помешать работе и сосредоточенности.

Лев (23 июля — 23 августа)

Звезды советуют Львам проявить больше активности и самостоятельности в решении любых вопросов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Хороший день для семейных встреч и общественных дел в доме, для улучшения домашней обстановки.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачный день для того, чтобы пересмотреть свои планы и начать все заново.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сложный и непредсказуемый день во всех отношениях. Прислушайтесь к совету более опытных людей, который может оказать неоценимую помощь.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Удачный день для встреч, новых знакомств или общения с теми, кто вам дорог и интересен.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Постарайтесь сегодня направить свои усилия на духовное самосовершенствование. Занятия самообразованием будут для Вас сегодня удачны.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте активны, но не ждите от себя рекордов. Займитесь спортом, проявите характер и постарайтесь брать инициативу в свои руки.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня день должен принадлежать решению бытовых проблем, денежной активности и взаимоотношениям в семье и любви.