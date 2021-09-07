Гороскоп на 7 сентября: Козерогам стоит заняться самообразованием, а Тельцам не нужно вмешиваться в чужие конфликты
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Астрологический прогноз на вторник, 7 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовил новый день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Постарайтесь сегодня преодолеть раздражение, избегайте ссор, как на работе, так и дома.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Благоприятный и спокойный день при условии, что вы не будете вмешиваться в чужие конфликты и проявлять агрессию.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День сложится удачно при условии, что вы проявите характер и перестанете перекладывать чувство ответственности на других.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня Вы должны набраться терпения, так как беспорядки вокруг Вас могут помешать работе и сосредоточенности.
Лев (23 июля — 23 августа)
Звезды советуют Львам проявить больше активности и самостоятельности в решении любых вопросов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Хороший день для семейных встреч и общественных дел в доме, для улучшения домашней обстановки.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Удачный день для того, чтобы пересмотреть свои планы и начать все заново.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сложный и непредсказуемый день во всех отношениях. Прислушайтесь к совету более опытных людей, который может оказать неоценимую помощь.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Удачный день для встреч, новых знакомств или общения с теми, кто вам дорог и интересен.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Постарайтесь сегодня направить свои усилия на духовное самосовершенствование. Занятия самообразованием будут для Вас сегодня удачны.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Будьте активны, но не ждите от себя рекордов. Займитесь спортом, проявите характер и постарайтесь брать инициативу в свои руки.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Сегодня день должен принадлежать решению бытовых проблем, денежной активности и взаимоотношениям в семье и любви.
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