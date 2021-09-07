Гороскоп на 7 вересня: Козерогам варто зайнятися самоосвітою, а Тельцям не потрібно втручатися в чужі конфлікти
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Астрологічний прогноз на вівторок, 7 вересня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Постарайтеся сьогодні подолати роздратування, уникайте сварок, як на роботі, так і вдома.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Сприятливий і спокійний день за умови, що ви не будете втручатися в чужі конфлікти і виявляти агресію.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День складеться вдало за умови, що ви проявите характер і перестанете перекладати почуття відповідальності на інших.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні Ви повинні набратися терпіння, так як заворушення навколо Вас можуть перешкодити роботі і зосередженості.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Зірки радять Левам проявити більше активності і самостійності у вирішенні будь-яких питань.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Хороший день для сімейних зустрічей і громадських справ в будинку, для поліпшення домашньої обстановки.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Вдалий день для того, щоб переглянути свої плани і почати все заново.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Складний і непередбачуваний день у всіх відносинах. Прислухайтеся до поради досвідченіших людей, який може надати неоціненну допомогу.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Вдалий день для зустрічей, нових знайомств або спілкування з тими, хто вам доріг і цікавий.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Постарайтеся сьогодні направити свої зусилля на духовне самовдосконалення. Заняття самоосвітою будуть для Вас сьогодні вдалі.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Будьте активні, але не чекайте від себе рекордів. Займіться спортом, проявіть характер і постарайтеся брати ініціативу в свої руки.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні день повинен належати вирішенню побутових проблем, грошової активності і взаєминам в сім’ї і любові.
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