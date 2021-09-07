Гороскоп на 7 вересня: Козерогам варто зайнятися самоосвітою, а Тельцям не потрібно втручатися в чужі конфлікти

Астрологічний прогноз на вівторок, 7 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготував новий день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся сьогодні подолати роздратування, уникайте сварок, як на роботі, так і вдома.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сприятливий і спокійний день за умови, що ви не будете втручатися в чужі конфлікти і виявляти агресію.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День складеться вдало за умови, що ви проявите характер і перестанете перекладати почуття відповідальності на інших.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні Ви повинні набратися терпіння, так як заворушення навколо Вас можуть перешкодити роботі і зосередженості.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки радять Левам проявити більше активності і самостійності у вирішенні будь-яких питань.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Хороший день для сімейних зустрічей і громадських справ в будинку, для поліпшення домашньої обстановки.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий день для того, щоб переглянути свої плани і почати все заново.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Складний і непередбачуваний день у всіх відносинах. Прислухайтеся до поради досвідченіших людей, який може надати неоціненну допомогу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Вдалий день для зустрічей, нових знайомств або спілкування з тими, хто вам доріг і цікавий.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Постарайтеся сьогодні направити свої зусилля на духовне самовдосконалення. Заняття самоосвітою будуть для Вас сьогодні вдалі.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте активні, але не чекайте від себе рекордів. Займіться спортом, проявіть характер і постарайтеся брати ініціативу в свої руки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні день повинен належати вирішенню побутових проблем, грошової активності і взаєминам в сім’ї і любові.