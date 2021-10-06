Гороскоп на 6 октября: Водолеев ждет нечто приятное, а Скорпионам нужно взят небольшой отпуск

Астрологический прогноз на среду, 6 октября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 6 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Эта среда покажет, кто вам настоящий друг, а кто — не очень. Главное — внимательно слушать окружающих 6 октября и не игнорировать интуицию. Она в этот день не ошибется.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Если вам в этот день придет в голову гениальная мысль, не забудьте ее записать. В крайнем случае поделитесь ею с кем-нибудь. Звезды говорят, вы будете на редкость рассеянным 6 октября.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечения нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы можете поссориться с каким-то важным для вас человеком, говорят звезды. И призывают: поменьше слов, побольше дела 6 октября.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день к вам могут пристать с заманчивым, но рискованным предложением. Звезды призывают соглашаться лишь в том случае, если у вас будут достойные союзники.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Лучше всего вам немедленно взять небольшой отпуск и отправиться за город. Посидеть и подумать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это будет отличный день для общения — причем как с новыми знакомыми, так и со старыми приятелями. Звезды призывают вас не игнорировать телефонные звонки и просьбы о встрече.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Нынче вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

С вами 6 октября может случиться нечто приятное. Будет это счастливая встреча или же долгожданное предложение, звезды не уточняют. Но советуют быть во всеоружии.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас все будет прекрасно получаться, но лишь в том случае, если вы будете спокойны. Если же вы разозлитесь, вам не удастся сделать ничего путного, что, надо полагать, не улучшит настроения.