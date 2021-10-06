Гороскоп на 6 жовтня: Водоліїв чекає щось приємне, а Скорпіонам потрібно узяти невелику відпустку

Астрологічний прогноз на середу, 6 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Це середовище покаже, хто вам справжній друг, а хто — не дуже. Головне — уважно слухати оточуючих 6 жовтня і не ігнорувати інтуїцію. Вона в цей день не схибить.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Якщо вам в цей день спаде на думку геніальна думка, не забудьте її записати. В крайньому разі поділіться нею з ким-небудь. Зірки говорять, ви будете на рідкість розсіяним 6 жовтня.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вам у жодному разі не варто вірити словам. Вірити можна тільки числам, і то не всім.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете опинитися трохи занадто знервованим. Якщо у вас планується бесіда на серйозну тему, в процесі якої вам не хотілося б виявляти свої почуття, краще відкладіть її.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні — гарний день для різного роду сюрпризів та розіграшів. Якщо на подібні розваги немає часу або бажання, просто завітайте до кого-небудь в гості, теж непогано.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього дня ви можете посваритися з якоюсь важливою для вас людиною, говорять зірки. І закликають: менше слів, більше справи 6 жовтня.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У цей день до вас можуть звернутися з привабливою, але ризикованою пропозицією. Зірки закликають погоджуватися лише в тому випадку, якщо у вас будуть гідні союзники.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найкраще вам негайно взяти невелику відпустку і вирушити за місто. Посидіти і подумати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це буде відмінний день для спілкування — причому як із новими знайомими, так і зі старими приятелями. Зірки закликають вас не ігнорувати телефонні дзвінки і прохання про зустріч.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Нині ви повинні бути зібрані і готові до негайних дій. Доведеться приймати відповідальні рішення.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Із вами 6 жовтня може статися щось приємне. Буде це щаслива зустріч або ж довгождана пропозиція, зірки не уточнюють. Але радять бути готовими до всього.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні у вас все буде чудово виходити, але лише в тому випадку, якщо ви будете спокійні. Якщо ж ви розлютитеся, вам не вдасться зробити нічого путнього, що, мабуть, не поліпшить настрою.