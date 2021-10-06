Гороскоп на 6 жовтня: Водоліїв чекає щось приємне, а Скорпіонам потрібно узяти невелику відпустку
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Астрологічний прогноз на середу, 6 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 6 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Це середовище покаже, хто вам справжній друг, а хто — не дуже. Головне — уважно слухати оточуючих 6 жовтня і не ігнорувати інтуїцію. Вона в цей день не схибить.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Якщо вам в цей день спаде на думку геніальна думка, не забудьте її записати. В крайньому разі поділіться нею з ким-небудь. Зірки говорять, ви будете на рідкість розсіяним 6 жовтня.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Сьогодні вам у жодному разі не варто вірити словам. Вірити можна тільки числам, і то не всім.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні ви можете опинитися трохи занадто знервованим. Якщо у вас планується бесіда на серйозну тему, в процесі якої вам не хотілося б виявляти свої почуття, краще відкладіть її.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні — гарний день для різного роду сюрпризів та розіграшів. Якщо на подібні розваги немає часу або бажання, просто завітайте до кого-небудь в гості, теж непогано.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цього дня ви можете посваритися з якоюсь важливою для вас людиною, говорять зірки. І закликають: менше слів, більше справи 6 жовтня.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
У цей день до вас можуть звернутися з привабливою, але ризикованою пропозицією. Зірки закликають погоджуватися лише в тому випадку, якщо у вас будуть гідні союзники.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Найкраще вам негайно взяти невелику відпустку і вирушити за місто. Посидіти і подумати.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Це буде відмінний день для спілкування — причому як із новими знайомими, так і зі старими приятелями. Зірки закликають вас не ігнорувати телефонні дзвінки і прохання про зустріч.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Нині ви повинні бути зібрані і готові до негайних дій. Доведеться приймати відповідальні рішення.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Із вами 6 жовтня може статися щось приємне. Буде це щаслива зустріч або ж довгождана пропозиція, зірки не уточнюють. Але радять бути готовими до всього.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Сьогодні у вас все буде чудово виходити, але лише в тому випадку, якщо ви будете спокійні. Якщо ж ви розлютитеся, вам не вдасться зробити нічого путнього, що, мабуть, не поліпшить настрою.
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