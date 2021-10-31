Укр

Гороскоп на 31 октября: Тельцам нужно следить за своими словами, а Ракам - уделить внимание здоровью

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 31 октября 2021 год
Гороскоп на 31 октября 2021 год

Астрологический прогноз на это воскресенье

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье стоит посвятить любимым делам и увлечениям. Собственный эгоизм в отношениях с любимым человеком может стать причиной конфликтов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня необходимо следить за своими эмоциями и словами. Ночные светила и планеты советуют настроиться на добрый лад.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эксперты рекомендуют сегодня быть собой, чтобы добиться расположения окружающих. Не нужно брать на себя больше, чем вы способны вынести.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эксперты рекомендуют в это воскресенье уделить внимание здоровью. Прощайтесь с вредными привычками и старайтесь не перегружать себя делами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Идеальный день для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе в компании друзей или второй половинки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Первая половина дня прекрасно подходит для амурных дел. Сегодня важно не потерять веру в себя и собственные силы, чтобы оставаться на плаву. Вечером астрологи советуют составить план на неделю.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам следует проявлять осторожность во всех сферах жизни. Постарайтесь обойтись без критики в сторону близких людей. Сегодня лучше экономить как деньги, так и время.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День может принести немало хлопот. Но не волнуйтесь: разобраться с проблемами помогут друзья. Не бойтесь попросить у них совета, и помните о законе бумеранга.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Эксперты советуют не забывать о своих желаниях и мечтах, и делать все возможное, чтобы двигаться по направлению к поставленной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Добиться успеха в это воскресенье будет гораздо проще. Благоприятный день для совершения дорогостоящих покупок.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не ищите виноватых в возникших проблемах. Изменить ситуацию к лучшему сможете только с помощью собственного опыта и интуиции. Хороший день для смены стиля, прически.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Постарайтесь не наговорить лишнего близким людям, так как это породит чувство вины. Шестое чувство вас сегодня не обманет.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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