Гороскоп на 31 октября: Тельцам нужно следить за своими словами, а Ракам - уделить внимание здоровью
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Астрологический прогноз на это воскресенье
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Это воскресенье стоит посвятить любимым делам и увлечениям. Собственный эгоизм в отношениях с любимым человеком может стать причиной конфликтов.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня необходимо следить за своими эмоциями и словами. Ночные светила и планеты советуют настроиться на добрый лад.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Эксперты рекомендуют сегодня быть собой, чтобы добиться расположения окружающих. Не нужно брать на себя больше, чем вы способны вынести.
Рак (22 июня — 22 июля)
Эксперты рекомендуют в это воскресенье уделить внимание здоровью. Прощайтесь с вредными привычками и старайтесь не перегружать себя делами.
Лев (23 июля — 23 августа)
Идеальный день для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе в компании друзей или второй половинки.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Первая половина дня прекрасно подходит для амурных дел. Сегодня важно не потерять веру в себя и собственные силы, чтобы оставаться на плаву. Вечером астрологи советуют составить план на неделю.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам следует проявлять осторожность во всех сферах жизни. Постарайтесь обойтись без критики в сторону близких людей. Сегодня лучше экономить как деньги, так и время.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
День может принести немало хлопот. Но не волнуйтесь: разобраться с проблемами помогут друзья. Не бойтесь попросить у них совета, и помните о законе бумеранга.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Эксперты советуют не забывать о своих желаниях и мечтах, и делать все возможное, чтобы двигаться по направлению к поставленной цели.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Добиться успеха в это воскресенье будет гораздо проще. Благоприятный день для совершения дорогостоящих покупок.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не ищите виноватых в возникших проблемах. Изменить ситуацию к лучшему сможете только с помощью собственного опыта и интуиции. Хороший день для смены стиля, прически.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Постарайтесь не наговорить лишнего близким людям, так как это породит чувство вины. Шестое чувство вас сегодня не обманет.
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