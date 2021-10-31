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Гороскоп на 31 жовтня: Тельцям потрібно стежити за своїми словами, а Ракам — приділити увагу здоров’ю

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 31 жовтня 2021 року
Гороскоп на 31 жовтня 2021 року

Астрологічний прогноз цієї неділі

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 31 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цю неділю варто присвятити улюбленим справам та захопленням. Власний егоїзм у відносинах із коханою людиною може стати причиною конфліктів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні необхідно стежити за своїми емоціями та словами. Нічні світила та планети радять налаштуватися на добрий лад.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Експерти рекомендують сьогодні бути собою, щоб досягти розташування оточуючих. Не потрібно брати на себе більше, ніж ви можете винести.

Рак (22 червня — 22 липня)

Експерти рекомендують цієї неділі приділити увагу здоров’ю. Прощайтеся зі шкідливими звичками та намагайтеся не перевантажувати себе справами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ідеальний день для занять спортом, прогулянок на свіжому повітрі у компанії друзів чи другої половинки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Перша половина дня чудово підходить для амурних справ. Сьогодні важливо не втратити віру в себе та власні сили, щоб залишатися на плаву. Увечері астрологи радять скласти план на тиждень.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам слід виявляти обережність у всіх сферах життя. Намагайтеся обійтися без критики у бік близьких людей. Сьогодні краще заощаджувати як гроші, так і час.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День може завдати чимало клопоту. Але не турбуйтеся: розібратися з проблемами допоможуть друзі. Не бійтеся попросити у них поради, і пам’ятайте про закон бумерангу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Експерти радять не забувати про свої бажання та мрії, і робити все можливе, щоб рухатися у напрямку до поставленої мети.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Досягти успіху цієї неділі буде набагато простіше. Сприятливий день для здійснення дорогих покупок.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не шукайте винних у проблемах, що виникли. Змінити ситуацію на краще зможете лише за допомогою власного досвіду та інтуїції. Гарний день для зміни стилю, зачіски.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Постарайтеся не наговорити зайвого близьким людям, оскільки це породить почуття провини. Шосте відчуття сьогодні вас не обдурить.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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