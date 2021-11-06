Испытает на прочность: кому из знаков Зодиака не повезет в год Черного Тигра

Кого-то ждут финансовые проблемы, а кого-то — проблемы с родными

Новый 2022 год, согласно Китайскому календарю, — это год Черного Водяного Тигра, который может как и побаловать некоторых знаков Зодиака, так и одарить проблемами. Не стоит пугаться: все перипетии, которые преодолеют знаки Зодиака, указанные ниже, сделают их только сильнее и мудрее.

Раки

Раки очень эмоциональные натуры. Поэтому в следующем году стоит поработать над контролем своих эмоций, чтобы не наделать глупостей. Год Черного Водяного Тигра для представителей этого знака Зодиака получится очень стрессовым. Им придется сдерживать свои порывы, чтобы не наломать дров и не оттолкнуть близких людей.

Львы

Львов ожидают много чрезвычайных происшествий и забот. Люди этого знака будут часто пропускать дедлайны и тонуть в невыполненных делах и проектах. Астрологи советуют Львам подойти в следующем году к правильному планированию дел, а также рекомендуют не игнорировать проблемы со здоровьем.

Козероги

Год Черного Тигра-2022 будет испытывать представителей данного знака Зодиака на прочность с самого начала года. Большая вероятность потери работы и финансовых трудностей. Эксперты рекомендуют позаботиться о финансовой "подушке" уже сейчас, откладывая деньги на "черный день" и не совершать дорогостоящих покупок. К весне большинство проблем разрешатся сами собой.

Ранее "Телеграф" писал, представитель которого знака Зодиака получит богатство в следующем году.