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Випробує на міцність: кому із знаків Зодіаку не пощастить у рік Чорного Тигра

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, для яких 2022 рік стане невдалим
Астрологи назвали трійку знаків Зодіаку, для яких 2022 рік стане невдалим

На когось чекають фінансові проблеми, а на когось — проблеми з рідними

Новий 2022 рік, згідно з китайським календарем, — це рік Чорного Водяного Тигра, який може як і побалувати деяких знаків Зодіаку, так і обдарувати проблемами. Не варто лякатися: всі перипетії, які подолають знаки Зодіаку, вказані нижче, зроблять їх лише сильнішими та мудрішими.

Рак

Раки дуже емоційні натури. Тому наступного року варто попрацювати над контролем своїх емоцій, щоби не наробити дурниць. Рік Чорного Водяного Тигра для представників цього знаку Зодіака буде дуже стресовим. Їм доведеться стримувати свої пориви, щоб не наламати дров і не відштовхнути близьких людей.

Лев

Левів очікує багато надзвичайних подій та турбот. Люди цього знаку будуть часто пропускати дедлайни та тонути у невиконаних справах та проектах. Астрологи радять Левам підійти наступного року до правильного планування справ, а також рекомендують не ігнорувати проблеми зі здоров’ям.

Козеріг

Рік Чорного Тигра-2022 випробовуватиме представників даного знаку Зодіака на міцність із самого початку року. Велика ймовірність втрати роботи та фінансових труднощів. Експерти рекомендують подбати про фінансову "подушку" вже зараз, відкладаючи гроші на "чорний день" і не робити дорогих покупок. До весни більшість проблем вирішаться самі собою.

Раніше "Телеграф" писав, представник якого знаку Зодіаку отримає багатство у наступному році.

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