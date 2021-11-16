Укр

Гороскоп на 16 ноября: Рыбам важно слушать свою интуицию, а Львам не стоит много нервничать

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 16 ноября
Гороскоп на 16 ноября

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, постарайтесь спокойно относится к проблемам и неурядицам, которые будут случаться сегодня. Помните: нет нерешаемых проблем, всегда есть решение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Проведите вечер со своими родственниками. Они давно ждут общения с вами. 

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Хороший и насыщенный день, но все равно стоит быть осторожнее. Особенно это касается производственных вопросов. 

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете поступать так, как вам хочется, но старайтесь не втягиваться в опасные и рискованные авантюры.

Лев (23 июля — 23 августа)

Меньше нервничайте и обращайте внимание на окружающих сегодня. Лучшее проведение сегодняшнего дня — в объятиях любимого человека. 

Дева (24 августа — 23 сентября)

Увы, но не со всеми сегодня получится найти общий язык. И эти не все — это ваши коллеги. Старайтесь не нервничать и не раздражаться по этому поводу. Со временем все наладится.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня у вас появится шанс блеснуть талантами и убедить окружающих в своей гениальности.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня на первом плане у себя должны быть вы сами. Побудьте немного эгоистами и позаботьтесь о собственном комфорте. 

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не спешите подписывать документы и не верьте красивым обещаниям партнеров. Заманчивые предложения, поступившие вам сегодня могут быть ловушкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вас ждет насыщенный день. Днем продуктивная работа и налаживание общения с коллегами, а вечером вас ждут приятные любовные сюрпризы. 

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня вы можете "заболтать" кого угодно — ваше красноречие будет на высоте. Обязательно воспользуйтесь этим умением: возможно даже получится добиться повышения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Старайтесь сегодня не игнорировать подсказки внутреннего голоса — интуиция поможет разобраться в непростой личной ситуации.

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