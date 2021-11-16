Гороскоп на 16 ноября: Рыбам важно слушать свою интуицию, а Львам не стоит много нервничать
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Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: astro7.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны, постарайтесь спокойно относится к проблемам и неурядицам, которые будут случаться сегодня. Помните: нет нерешаемых проблем, всегда есть решение.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Проведите вечер со своими родственниками. Они давно ждут общения с вами.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший и насыщенный день, но все равно стоит быть осторожнее. Особенно это касается производственных вопросов.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сегодня вы можете поступать так, как вам хочется, но старайтесь не втягиваться в опасные и рискованные авантюры.
Лев (23 июля — 23 августа)
Меньше нервничайте и обращайте внимание на окружающих сегодня. Лучшее проведение сегодняшнего дня — в объятиях любимого человека.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Увы, но не со всеми сегодня получится найти общий язык. И эти не все — это ваши коллеги. Старайтесь не нервничать и не раздражаться по этому поводу. Со временем все наладится.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Сегодня у вас появится шанс блеснуть талантами и убедить окружающих в своей гениальности.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Сегодня на первом плане у себя должны быть вы сами. Побудьте немного эгоистами и позаботьтесь о собственном комфорте.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не спешите подписывать документы и не верьте красивым обещаниям партнеров. Заманчивые предложения, поступившие вам сегодня могут быть ловушкой.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня вас ждет насыщенный день. Днем продуктивная работа и налаживание общения с коллегами, а вечером вас ждут приятные любовные сюрпризы.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня вы можете "заболтать" кого угодно — ваше красноречие будет на высоте. Обязательно воспользуйтесь этим умением: возможно даже получится добиться повышения.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Старайтесь сегодня не игнорировать подсказки внутреннего голоса — интуиция поможет разобраться в непростой личной ситуации.
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