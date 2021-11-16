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Гороскоп на 16 листопада: Рибам важливо слухати свою інтуїцію, а Левам не варто багато нервувати

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
16
Гороскоп на 16 листопада
Гороскоп на 16 листопада

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни, постарайтеся спокійно ставитися до проблем та негараздів, які траплятимуться сьогодні. Пам’ятайте: немає проблем, що вирішуються, завжди є рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Проведіть вечір зі своїми родичами. Вони давно чекають на спілкування з вами.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Хороший і насичений день, але все одно варто бути обережнішим. Особливо це стосується виробничих питань.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні ви можете чинити так, як вам хочеться, але намагайтеся не втягуватися в небезпечні та ризиковані авантюри.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Менше нервуйте і звертайте увагу на оточуючих сьогодні. Найкраще проведення сьогоднішнього дня — в обіймах коханої людини.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

На жаль, але не з усіма сьогодні вдасться порозумітися. І ці не всі – це ваші колеги. Намагайтеся не нервувати й дратуватися з цього приводу. Згодом усе налагодиться.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні у вас з’явиться шанс блиснути талантами та переконати оточуючих у своїй геніальності.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні на першому плані у себе маєте бути ви самі. Побудьте трохи егоїстами та подбайте про власний комфорт.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не поспішайте підписувати документи та не вірте гарним обіцянкам партнерів. Привабливі пропозиції, що надійшли вам, сьогодні можуть бути пасткою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні на вас чекає насичений день. Вдень продуктивна робота та налагодження спілкування з колегами, а ввечері на вас чекають приємні любовні сюрпризи.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні ви можете "забалакати" будь-кого — ваше красномовство буде на висоті. Обов’язково скористайтеся цим умінням: можливо навіть вдасться досягти підвищення.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся сьогодні не ігнорувати підказки внутрішнього голосу — інтуїція допоможе розібратися у складній особистій ситуації.

Теги:
#Гороскоп #Астрологічний гороскоп #Гороскоп сьогодні #Щоденний гороскоп
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