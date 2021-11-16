Гороскоп на 16 листопада: Рибам важливо слухати свою інтуїцію, а Левам не варто багато нервувати
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Астрологічний прогноз цього вівторка
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: astro7.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овни, постарайтеся спокійно ставитися до проблем та негараздів, які траплятимуться сьогодні. Пам’ятайте: немає проблем, що вирішуються, завжди є рішення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Проведіть вечір зі своїми родичами. Вони давно чекають на спілкування з вами.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Хороший і насичений день, але все одно варто бути обережнішим. Особливо це стосується виробничих питань.
Рак (22 червня — 22 липня)
Сьогодні ви можете чинити так, як вам хочеться, але намагайтеся не втягуватися в небезпечні та ризиковані авантюри.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Менше нервуйте і звертайте увагу на оточуючих сьогодні. Найкраще проведення сьогоднішнього дня — в обіймах коханої людини.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
На жаль, але не з усіма сьогодні вдасться порозумітися. І ці не всі – це ваші колеги. Намагайтеся не нервувати й дратуватися з цього приводу. Згодом усе налагодиться.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні у вас з’явиться шанс блиснути талантами та переконати оточуючих у своїй геніальності.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Сьогодні на першому плані у себе маєте бути ви самі. Побудьте трохи егоїстами та подбайте про власний комфорт.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не поспішайте підписувати документи та не вірте гарним обіцянкам партнерів. Привабливі пропозиції, що надійшли вам, сьогодні можуть бути пасткою.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні на вас чекає насичений день. Вдень продуктивна робота та налагодження спілкування з колегами, а ввечері на вас чекають приємні любовні сюрпризи.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні ви можете "забалакати" будь-кого — ваше красномовство буде на висоті. Обов’язково скористайтеся цим умінням: можливо навіть вдасться досягти підвищення.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Намагайтеся сьогодні не ігнорувати підказки внутрішнього голосу — інтуїція допоможе розібратися у складній особистій ситуації.
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