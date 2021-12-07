Гороскоп на 7 декабря: Львам стоит избегать самоуверенности, а Рыбам нельзя бездействовать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 750
Астрологический прогноз на этот вторник
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Сегодня звезды будут помогать Овнам во всех сферах жизни. Эксперты рекомендуют в этот день обратить внимание на действительно важные вещи и избегать сомнений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам ночные светила советуют быть откровеннее с окружающими и стараться не утаивать от них какую либо информацию. В ином случае вы рискуете произвести о себе ложное впечатление и поставить себя под удар.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Хороший совет, которому Близнецам необходимо будет следовать на протяжении всего дня. На удачу людям этого знака лучше не делать ставку. В любой ситуации стоит пользоваться своим опытом и интуицией.
Рак (22 июня — 22 июля)
Этот день Ракам стоит посвятить общению с близкими и надежными людьми. От них вы сможете получить необходимую сейчас моральную поддержку и зарядиться позитивной энергией на долгое время.
Лев (23 июля — 23 августа)
Сегодня представителям данного знака Зодиака стоит избегать излишней самоуверенности. Львам нужно постараться осторожнее принимать решения, взвешивая все за и против.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Забудьте о вопросах касательно того, почему те или иные события случились в вашей жизни. Акцентируйте внимание именно на решении сложившихся проблем.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Благоприятный день для смены обстановки, поездок, командировок. Вечером можно собраться в кругу родственников, друзей или коллег, чтобы провести время на позитиве.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хорошее время для тренировок, спорта, духовных практик, или просто прогулок на свежем воздухе. Астрологи рекомендуют уважительнее обращаться к тем людям, которые вам не нравятся.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам астрологи советуют в этот день быть настроены на продуктивную работу. Только так дела могут пойти в гору.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Только уверенным в себе в этот день будет сопутствовать удача. Сегодня будет Козерогам будет проще решить любую задачу.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Удачный день для изменения распорядка дня, избавления от вредных привычек. Водолеям стоит заняться разгружением своего личного времени.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Чтобы добиться успеха, Рыбам не стоит ждать у моря погоды. Необходимо действовать, иначе можно упустить множество возможностей для самореализации. Удача улыбнется амбициозным людям этого знака Зодиака.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-