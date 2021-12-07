Гороскоп на 7 декабря: Львам стоит избегать самоуверенности, а Рыбам нельзя бездействовать

Астрологический прогноз на этот вторник

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня звезды будут помогать Овнам во всех сферах жизни. Эксперты рекомендуют в этот день обратить внимание на действительно важные вещи и избегать сомнений.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам ночные светила советуют быть откровеннее с окружающими и стараться не утаивать от них какую либо информацию. В ином случае вы рискуете произвести о себе ложное впечатление и поставить себя под удар.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Хороший совет, которому Близнецам необходимо будет следовать на протяжении всего дня. На удачу людям этого знака лучше не делать ставку. В любой ситуации стоит пользоваться своим опытом и интуицией.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день Ракам стоит посвятить общению с близкими и надежными людьми. От них вы сможете получить необходимую сейчас моральную поддержку и зарядиться позитивной энергией на долгое время.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня представителям данного знака Зодиака стоит избегать излишней самоуверенности. Львам нужно постараться осторожнее принимать решения, взвешивая все за и против.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Забудьте о вопросах касательно того, почему те или иные события случились в вашей жизни. Акцентируйте внимание именно на решении сложившихся проблем.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Благоприятный день для смены обстановки, поездок, командировок. Вечером можно собраться в кругу родственников, друзей или коллег, чтобы провести время на позитиве.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошее время для тренировок, спорта, духовных практик, или просто прогулок на свежем воздухе. Астрологи рекомендуют уважительнее обращаться к тем людям, которые вам не нравятся.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам астрологи советуют в этот день быть настроены на продуктивную работу. Только так дела могут пойти в гору.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Только уверенным в себе в этот день будет сопутствовать удача. Сегодня будет Козерогам будет проще решить любую задачу.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удачный день для изменения распорядка дня, избавления от вредных привычек. Водолеям стоит заняться разгружением своего личного времени.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Чтобы добиться успеха, Рыбам не стоит ждать у моря погоды. Необходимо действовать, иначе можно упустить множество возможностей для самореализации. Удача улыбнется амбициозным людям этого знака Зодиака.