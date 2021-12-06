Гороскоп Таро на неделю: Весам не повезет с деньгами, а Стрельцам предстоят страсти

Некоторым повезет в любви, другим же только в делах

Вторая неделя декабря выдастся насыщенной очень для многих, но вооружившись рекомендациями и предсказаниями карт Таро каждому будет под силу с этим справиться.

"Телеграф" составил прогноз Таро, что ждет каждый знак Зодиака на неделе с 6 по 12 декабря.

Вот какие карты выпали в прогнозе на неделю

Овен — Колесо Фортуны

Колесо Фортуны принесет Вам удачу на этой неделе. Грядут перемены, которым Вы не сможете противиться, но перемены эти будут к лучшему, так что готовьтесь принимать их с благодарностью.

Телец — перевернутая Умеренность

В этом положении карта говорит, что Вы утратили эту самую умеренность, возможны импульсивные и непродуманные поступки, трата денег и сил. На этой неделе Вам возможно будет сложно правильно воспринимать ситуации и людей, ввиду чего постарайтесь держать себя в руках, чтобы не натворить бед.

Близнецы — перевернутая Пятерка жезлов

В обычном положении эта карта предрекает борьбу и споры, однако в перевернутом, — лишь мир и гармонию. Таро говорят, что Ваше положение на этой неделе может измениться к лучшему, если Вы сможете отказаться от старых привычек ради лучшего исхода. Также не помешает заняться спортом.

Рак — перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно Пятерка пентаклей выступает картой бедности и невезения, но в нашем случае она выпала перевёрнутой, что указывает на то, что в скором времени черная полоса может закончиться и начнется новый этап в жизни. Однако в любви может не повезти.

Лев — Повешенный

Возможно, у Вас сейчас непростой период, но это временно. Карта Повешенного говорит о самоотречении от меньшего ради большего. Впереди уже маячат перемены к лучшему, а пока относитесь ко всему по-философски.

Дева — перевернутый Паж жезлов

Возможно, Вам не хватает любви и заботы, из-за чего Вы ввязываетесь в сомнительные дела, чтобы привлечь к себе внимание. Увы, это не Ваша неделя, — в ближайшее время Таро предсказывают Вам только дурные новости и неудачи в любовных делах.

Весы — перевернутая Шестерка пентаклей

На этой неделе у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего настоятельно не рекомендуем баловаться азартными играми или же заключать сделки, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Скорпион — Рыцарь кубков

Это карта целеустремленности, романтики и сердечности. В любовных и прочих делах удача будет на Вашей стороне, но держите себя в рамках, — не стоит ни сильно себя ограничивать, ни дать легкомыслию захлестнуть себя. Устройте праздник, если душа того просит, но и о делах не забывайте.

Стрелец — перевернутая Двойка кубков

В ближайшую неделю Вас ждут страсти. Но они могут быть как позитивными, так и не очень. Могут возникнуть сплетни, сомнения, недоверие и даже разочарование. Не позволяйте своему эгоизму править балом на этой неделе.

Козерог — перевернутая Тройка жезлов

Эта неделя для Вас выдастся не лучшей. Возможно, Вы много сил и времени отдали чему-то, что не оправдает ожиданий, что вызовет разочарование. К тому же, окружение не даст Вам необходимой поддержки.

Водолей — перевернутый Дьявол

В обычном положении это карта страхов, под влиянием которых совершаются серьезные ошибки. Однако не в нашем случае. Перевернутый Дьявол говорит о наконец сделанных выводах из прошлых ошибок и преодолении страхов.

Рыбы — перевернутая Верховная Жрица

Эта карта говорит о дисбалансе в эмоциональном плане. Что-то в Вашей жизни идет не так, как должно было бы быть по Вашим жизненным ценностям, но Вы не предпринимаете особо никаких действий, чтобы это исправить, из-за чего эти внутренние противоречия могут в один момент найти деструктивные проявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какому знаку Зодиака карты Таро обещают триумф и процветание до конца года.