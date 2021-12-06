Гороскоп Таро на тиждень: Терезам не пощастить з грошима, а Стрільців чекають пристрасті

Декому пощастить у коханні, іншим же лише у справах

Другий тиждень грудня видасться насиченим дуже для багатьох, але озброївшись рекомендаціями та передбаченнями карт Таро кожному буде під силу з цим впоратися.

"Телеграф" склав прогноз Таро, що чекає на кожен знак Зодіаку на тижні з 6 по 12 грудня.

Ось які карти випали у прогнозі на тиждень

Овен — Колесо Фортуни

Колесо Фортуни принесе Вам успіх цього тижня. Настають зміни, яким Ви не зможете противитися, але ці зміни будуть на краще, так що готуйтеся приймати їх з подякою.

Телець — перевернута Помірність

У цьому положенні карта каже, що Ви втратили цю помірність, можливі імпульсивні і непродумані вчинки, втрати грошей і сил. Цього тижня Вам можливо буде складно правильно сприймати ситуації та людей, через що постарайтеся тримати себе в руках, щоб не наробити лиха.

Близнюки — перевернута П’ятірка жезлів

У звичайному положенні ця карта пророкує боротьбу і суперечки, однак у перевернутому — лише мир і гармонію. Таро кажуть, що Ваше становище цього тижня може змінитись на краще, якщо Ви зможете відмовитися від старих звичок заради кращого результату. Також не завадить зайнятися спортом.

Рак — перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай П’ятірка пентаклів виступає картою бідності та невдачі, але в нашому випадку вона випала перевернутою, що вказує на те, що незабаром чорна смуга може закінчитися і розпочнеться новий етап у житті. Однак у коханні може не поталанити.

Лев — Повішений

Можливо, у вас зараз непростий період, але це тимчасово. Карта Повішеного говорить про самозречення від меншого заради більшого. Попереду вже маячать зміни на краще, а поки що ставитеся до всього філософськи.

Діва — перевернутий Паж жезлів

Можливо, Вам не вистачає любові та турботи, через що Ви вплутуєтесь у сумнівні справи, щоб привернути до себе увагу. На жаль, це не Ваш тиждень, — найближчим часом Таро пророкують Вам лише погані новини та невдачі у любовних справах.

Терези — перевернута Шістка пентаклів

На цьому тижні у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що не рекомендуємо балуватися азартними іграми або укладати угоди, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Скорпіон — Лицар кубків

Це карта цілеспрямованості, романтики та сердечності. У любовних та інших справах удача буде на Вашому боці, але тримаєте себе в рамках, — не варто ні сильно обмежувати себе, ні дати легковажності захлеснути себе. Влаштуйте свято, якщо душа того просить, але й про справи не забувайте.

Стрілець — перевернута Двійка кубків

Найближчого тижня на Вас чекають пристрасті. Але вони можуть бути як позитивними, так і не дуже. Можуть виникнути плітки, сумніви, недовіра та навіть розчарування. Не дозволяйте своєму егоїзму правити балом цього тижня.

Козеріг — перевернута Трійка жезлів

Цей тиждень для Вас видасться не найкращим. Можливо, Ви багато сил та часу віддали чомусь, що не виправдає очікувань, та викличе розчарування. До того ж оточення не дасть Вам необхідної підтримки.

Водолій — перевернутий Диявол

У звичайному становищі це карта страхів, під впливом яких здійснюються серйозні помилки. Проте не у нашому випадку. Перевернутий Диявол говорить про нарешті зроблені висновки з минулих помилок та подолання страхів.

Риби — перевернута Верховна Жриця

Ця карта говорить про дисбаланс у емоційному плані. Щось у Вашому житті йде не так, як мало б бути за Вашими життєвими цінностями, але Ви не робите жодних дій, щоб це виправити, через що ці внутрішні суперечності можуть знайти деструктивні прояви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому знаку Зодіаку карти Таро обіцяють тріумф та процвітання до кінця року.