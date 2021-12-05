Прогноз Таро на тиждень: одні побачать плоди своєї праці, інші можуть ув’язнути у пороках

У деяких на цьому тижні можуть загостритися погані звички або почати нездоровий потяг до когось

Місяць вступив у фазу зростання і коридор затемнень нарешті закрився, що дало багатьом сили на довгоочікувані зміни до Нового року. Однак варто заздалегідь знати, які складності можуть виникнути в процесі.

"Телеграф" склав прогноз карт Таро, чого чекати на тиждень з 6 по 12 січня.

Подивіться на карти на фотографії та інтуїтивно, не замислюючись, виберіть одну з них:

Вибирайте серцем, а не розумом

Тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти Таро сорочкою вниз

Тепер пояснюємо, кожна з них означає.

Сімка пентаклів або Наполегливість

На карті намальований молодий хлопець, який спирається на мотику і дивиться на сім пентаклів, які ніби виросли на кущі, — це і є його скарби, плоди його праці. Але на його обличчі не видно щастя від досягнутого.

Карта може мати кілька значень. Можливо, ваша робота в якійсь галузі життя принесла результати, але вони Вас не тішать через втрату інтересу або надто високі очікування. Крім того, карта може говорити про проблеми зі здоров’ям, що починаються.

Порада Вам на наступний тиждень, — будьте готові до компромісів, не хвилюйтеся через дрібниці і проявіть терпіння.

Перевернута Колісниця

У звичайному положенні карта говорить про перемогу над Сфінксом і різкий ривок вперед у успішне майбутнє.

У перевернутому положенні вона вказує про перемогу емоцій над розумом і переоцінювання своїх сил, що тягне за собою поразку. Ви втратили цілі, що стоять перед Вами, і збилися з шляху. Можливо, Вас хилить до поганих звичок — алкоголю, обжерливості, куріння чи наркотиків.

Цього тижня карти Таро радять Вам зайнятися самоконтролем та переглядом життєвих цінностей, оскільки, просто пливучи за течією, Ви знайдете невдачу.

Диявол

На карті зображений рогатий козел з крилами кажана, що робить інверсований жест благословення. Перед ним до кільця прикуто Адама та Єву, з хвостами, як у тварин, але з розумом в очах.

Це карта страху і знак, що Ви ступили на шлях саморуйнування, і потрібно забирати ноги назад, поки не пізно. Якщо Ви маєте прийняти важливе рішення, що впливає на Ваше майбутнє, краще поки почекати з вибором, бо в страху дуже легко помилитися.

Також карта може вказувати на пристрасть, нездоровий потяг до чогось. Якщо у Вас зав’язуються стосунки, до добра вони, швидше за все, не приведуть.

Крім того, цього тижня простіше ставтеся до грошей, не зводьте їх на п’єдестал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чого чекати всім знакам Зодіаку від карт Таро в грудні.