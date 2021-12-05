Прогноз Таро на неделю: одни увидят плоды своих трудов, другие могут увязнуть в пороке

У некоторых на этой неделе могут обостриться дурные привычки или начаться нездоровое влечение к кому-то

Луна вступила в фазу роста и коридор затмений наконец закрылся, что дало многим силы на долгожданные перемены к Новому году. Однако стоит знать заранее, какие сложности могут возникнуть в процессе.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать в неделю с 6 по 12 января.

Посмотрите на карты на фотографии и интуитивно, не задумываясь, выберите одну их них:

Выбирайте сердцем, а не умом

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты Таро рубашкой вниз

Теперь объясняем, что каждая из них значит.

Семерка пентаклей или Настойчивость

На карте нарисован молодой парень, который опирается на мотыгу и смотрит на семь пентаклей, будто бы выросших на кусте, — это и есть его сокровища, плоды его труда. Но на лице его не видно счастья от достигнутого.

У карты может быть несколько значений. Возможно, ваша работа в какой-то области жизни принесла результаты, но они Вас не радуют из-за потери интереса или слишком высоких ожиданий. Кроме того, карта может говорить о начинающихся проблемах со здоровьем.

Совет Вам на следующую неделю, — будьте готовы к компромиссам, не волнуйтесь по пустякам и проявите терпение.

Перевернутая Колесница

В обычном положении карта говорит о победе над Сфинксом и резком рывке вперед в успешное будущее.

В перевернутом положении же она указывает о победе эмоций над разумом и переоценивании своих сил, что влечет за собой поражение. Вы потеряли стоящие перед Вами цели и сбились с пути. Возможно, Вас клонит к дурным привычкам, — алкоголю, обжорству, курению или наркотикам.

На этой неделе карты Таро советуют Вам заняться самоконтролем и пересмотром жизненных ценностей, поскольку, просто плывя по течению, Вы обретете неудачу.

Дьявол

На карте запечатлен рогатый козел с крыльями летучей мыши, делающий инверсированный жест благословения. Перед ним к кольцу прикованы Адам и Ева, с хвостами, как у животных, но с разумом в глазах.

Это карта страха и знак, что Вы ступили на путь саморазрушения, и нужно уносить ноги обратно, пока не поздно. Если Вам предстоит важное решение, влияющее на Ваше будущее, лучше пока повременить с выбором, ибо в страхе очень легко ошибиться.

Также карта может указывать на страсть, нездоровое влечение к чему-либо. Если у Вас завязываются отношения, к добру они скорее всего не приведут.

Помимо прочего, на этой неделе попроще относитесь к деньгам, не возводите их на пьедестал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чего ждать всем знакам Зодиака от карт Таро в декабре.