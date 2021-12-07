Гороскоп на 7 грудня: Левам варто уникати самовпевненості, а Рибам не можна сидіти, склавши руки

Астрологічний прогноз цього вівторка

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні зірки допомагатимуть Овнам у всіх сферах життя. Експерти рекомендують цього дня звернути увагу на справді важливі речі та уникати сумнівів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям нічні світила радять бути відвертішими з оточенням та намагатися не приховувати від нього будь-якої інформації. Інакше ви ризикуєте справити про себе помилкове враження і поставити себе під удар.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Хороша порада, якій Близнюкам необхідно буде слідувати протягом усього дня. На успіх людям цього знаку краще не робити ставку. У будь-якій ситуації варто користуватися своїм досвідом та інтуїцією.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день Ракам варто присвятити спілкуванню із близькими та надійними людьми. Від них ви зможете отримати необхідну моральну підтримку і зарядитися позитивною енергією на довгий час.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні представникам цього знаку Зодіаку варто уникати зайвої самовпевненості. Левам потрібно постаратися обережніше приймати рішення, зважуючи всі за і проти.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Забудьте про питання щодо того, чому ті чи інші події сталися у вашому житті. Звернути увагу саме на розв'язанні проблем, що склалися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день для зміни обстановки, поїздок, відряджень. Увечері можна зібратися у колі родичів, друзів чи колег, щоби провести час на позитиві.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарний час для тренувань, спорту, духовних практик або просто прогулянок на свіжому повітрі. Астрологи рекомендують шанобливо ставитися до тих людей, які вам не подобаються.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям астрологи радять цього дня бути налаштованими на продуктивну працю. Тільки так справи можуть піти у гору.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Лише впевненим у собі цього дня буде супроводжувати удача. Сьогодні людям цього знаку буде простіше вирішити будь-яке завдання.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Вдалий день для зміни порядку дня, позбавлення шкідливих звичок. Водоліям варто зайнятися розвантаженням свого особистого часу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Щоб досягти успіху, Рибам не варто чекати біля моря погоди. Необхідно діяти, інакше можна прогаяти безліч можливостей для самореалізації. Успіх посміхнеться амбітним людям цього знаку Зодіаку.