Укр

Гороскоп на 9 декабря: Стрельцам стоит доверять интуиции, а Рыбам уделить время второй половинке

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 9 декабря Новость обновлена 09 декабря 2021, 08:07
Гороскоп на 9 декабря

Астрологический прогноз на этот четверг

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: astro7.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь сегодня обдумывать каждый шаг и не рискуйте — импровизации и эксперименты могут оказаться опасными. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня просто какой-то волшебный день, ведь все, за что бы вы не взялись, будет удаваться легко и просто. Главное, избежать встречи с завистниками.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Большая вероятность встречи с людьми, которые могут навредить вашей репутации. Поэтому желательно быть предельно осторожным, особенно в первой половине дня.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня тот день, когда можно себя особо не контролировать — говорите то, что хотите, и поступайте так, как считаете нужным.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вам поступит несколько заманчивых предложений о подработке, но не стоит спешить их принимать. Хорошенько все обдумайте и проанализируйте, чтобы не стать жертвой мошенников.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня отличный день для развития духовности. Чтение, медитация, йога — это то, что вам нужно. Отдохните от суеты и побудьте наедине с собой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

У вас появится хорошая возможность подняться по карьерной лестнице. Не упустите свой шанс, и покажите сегодня, как вы можете работать. С коллегами стоит быть осторожней: не делитесь с ними секретами и не рассказывайте о своих планах.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня вы окажетесь под покровительством фортуны. Но это не повод пустить все свои дела на самотек. Вторая половина дня отличное время для похода по магазинам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Интуиция — это ваш главный помощник на сегодня. Она подскажет вам правильные решения в любых ситуациях. Главное не игнорируйте ее подсказки. 

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня нужно быть упорнее чем обычно, особенно в делах, которые касаются работы. Вечером постарайтесь выбраться в парк, чтобы немного прогуляться и восстановить внутреннюю гармонию.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Идеальный день, чтобы "покорять" возможных деловых партнеров. Поэтому сегодня нужно быть еще активнее и не бояться идти напролом. Будьте уверены, ваши идеи обязательно всем понравятся.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня забудьте о всех заботах и проблемах, и уделите внимание своему любимому человеку. Устройте романтический ужин, сходите в кино или просто поваляйтесь дома, разговаривая обо всем на свете.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрологический гороскоп #Гороскоп сегодня #Ежедневный гороскоп
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