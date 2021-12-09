Гороскоп на 9 грудня: Стрільцям варто довіряти інтуїції, а Рибам приділити час другій половинці

Астрологічний прогноз цього четверга

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: astro7.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся сьогодні обмірковувати кожен крок і не ризикуйте — імпровізації та експерименти можуть бути небезпечними. Вечір краще провести у родинному колі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні просто якийсь чарівний день, адже все, за що б ви не взялися, вдаватиметься легко і просто. Головне, уникнути зустрічі із заздрісниками.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Велика можливість зустрічі з людьми, які можуть зашкодити вашій репутації. Тому бажано бути гранично обережним, особливо у першій половині дня.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні той день, коли можна себе особливо не контролювати — кажіть те, що хочете, і чиніть так, як вважаєте за потрібне.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні вам надійде кілька привабливих пропозицій про підробіток, але не варто поспішати приймати їх. Добре все обміркуйте і проаналізуйте, щоб не стати жертвою шахраїв.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні чудовий день для розвитку духовності. Читання, медитація, йога — це те, що вам потрібно. Відпочиньте від метушні і побудьте наодинці з собою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У вас з’явиться гарна можливість піднятися кар’єрними сходами. Не пропустіть свій шанс і покажіть сьогодні, як ви можете працювати. З колегами варто бути обережнішими: не діліться з ними секретами та не розповідайте про свої плани.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні ви опинитеся під заступництвом удачі. Але це не нагода пустити всі свої справи на самоплив. Друга половина дня чудовий час для походу по магазинах.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Інтуїція це ваш головний помічник на сьогодні. Вона підкаже вам правильні рішення у будь-яких ситуаціях. Головне не ігноруйте її підказки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні потрібно бути наполегливішим, ніж зазвичай, особливо у справах, які стосуються роботи. Увечері постарайтеся вибратися до парку, щоб трохи прогулятися та відновити внутрішню гармонію.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ідеальний день, щоб "підкорювати" можливих ділових партнерів. Тому сьогодні треба бути ще активнішим і не боятися йти напролом. Будьте певні, ваші ідеї обов’язково всім сподобаються.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сьогодні забудьте про всі турботи та проблеми, і приділіть увагу своїй коханій людині. Влаштуйте романтичну вечерю, сходіть у кіно або просто поваляйтеся вдома, говорячи про все на світі.