Гороскоп на 10 декабря: у Скорпионов хороший день для примирения, а у Козерогов - для смены обстановки
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Астрологический прогноз на эту пятницу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Идеальное время, чтобы довериться интуиции. Сегодня могут решиться те проблемы, которые мучили последние несколько дней.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня звезды и планеты в диссонансе. Тельцам в этот день стоит быть более критичным к себе, чтобы преуспеть в своей профессиональной сфере.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам сегодня не стоит смотреться в "розовые очки". Люди этого знака будут эмоциональны, поэтому в этот день лучше обращать внимание на первостепенным вещи, чтобы не растрачивать свои силы зря.
Рак (22 июня — 22 июля)
Благоприятный день для благотворительности. Добрые поступки привлекут в вашу жизнь больше удачи.
Лев (23 июля — 23 августа)
Астрологи отмечают, что расслабляться сегодня нельзя. Ночные светила наделят вас энергией, которую стоит потратить на решения важных проблем.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Остерегайтесь людей конфликтных, так называемых "энергетических вампиров". Чтобы день прошел на "отлично", будьте добрыми к близким и почаще отдыхайте.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Эксперты рекомендуют провести как можно больше времени с близкими людьми. Хорошее время для любовных дел. У одиноких Весов есть вероятность встретить достойного человека.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам нужно дарить окружению свою любовь и внимание. Хороший день для примирений.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцы будут сегодня уверенны в себе как никогда. Представителям этого знака Зодиака нельзя сегодня ждать у моря погоды. Нужно действовать!
Козерог (22 декабря — 19 января)
Благоприятное время для смены обстановки. Ночные светила помогут Козерогам выйти победителем из любого противостояния.
Водолей (20 января — 19 февраля)
День пройдет стабильно, главное — не упускать руки. Водолеям пригодится гибкий подход к планам и решениям.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Эксперты рекомендуют обходить стороной людей с негативной энергетикой.
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