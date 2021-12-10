Гороскоп на 10 грудня: у Скорпіонів хороший день для примирення, а у Козерогів – для зміни обстановки

Астрологічний прогноз цієї п’ятниці

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ідеальний час, щоб довіритись інтуїції. Сьогодні можуть вирішитись ті проблеми, які мучили останні кілька днів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні зірки та планети в дисонансі. Тільцям у цей день варто бути більш критичним до себе, щоб досягти успіху у своїй професійній сфері.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам сьогодні не варто дивитися у "рожеві окуляри". Люди цього знаку будуть емоційними, тому в цей день краще звертати увагу на першорядні речі, щоб не витрачати свої сили даремно.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день для благодійності. Добрі вчинки привернуть у ваше життя більше успіху.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи зазначають, що розслаблятись сьогодні не можна. Нічні світила наділять вас енергією, яку варто витратити на розв'язання важливих проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Стережіться людей конфліктних, так званих "енергетичних вампірів". Щоб день пройшов на "відмінно", будьте добрими до близьких і частіше відпочивайте.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти рекомендують провести якнайбільше часу з близькими людьми. Гарний час для справ. Одинокі Терези мають можливість зустріти гідну людину.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам потрібно дарувати оточенню свою любов та увагу. Гарний день для примирення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці будуть сьогодні впевнені у собі як ніколи. Представникам цього знаку Зодіаку не можна чекати сьогодні біля моря погоди. Потрібно діяти!

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий час зміни обстановки. Нічні світила допоможуть Козерогам вийти переможцем із будь-якого протистояння.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День пройде стабільно, головне – не упускати руки. Водоліям знадобиться гнучкий підхід до планів та рішень.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Експерти рекомендують оминати людей з негативною енергетикою.