Цим двом знакам Зодіаку карти Таро пророкують пристрасть та романтику цього тижня
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Насолоджуйтесь життям, поки карти до Вас добрі
Хоча для багатьох другий тиждень грудня може ознаменуватися великими фінансовими втратами, двом знакам Зодіаку навпаки пощастить — у любовному плані.
Як каже гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на тиждень з 6 по 12 грудня, цими знаками опинилися Скорпіон та Стрілець.
Скорпіонові випала карта Лицар кубків
Лицар чаш — чарівний, турботливий і лагідний мрійник, який прогнозує доброту, співчуття і романтизм.
Ця карта завжди обіцяє сильний потяг до протилежної статі, зближення і навіть інтимний зв’язок. Це може стосуватися і дружніх відносин, але швидше за все справа торкнеться глибших почуттів.
Цього тижня слухайте свою інтуїцію, вона не підведе.
Стрільцю випала перевернута Двійка кубків
У звичайному положенні ця карта прогнозує міцні глибокі відношення, однак у перевернутому вигляді вона вказує на втрату рівноваги та романтики. На цьому тижні Вас може накрити з головою пристрасть.
Проте варто бути настороже, — швидше за все, у неї не буде майбутнього, і в результаті вона закінчиться ревнощами, сварками, оскільки Ви виявитеся абсолютно різними людьми.
Але поки взаємне тяжіння приносить позитивні емоції, чому б цим не скористатися?
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому знаку Зодіаку карти Таро пророкують тріумф до кінця року.
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