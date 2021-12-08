Цим двом знакам Зодіаку карти Таро пророкують пристрасть та романтику цього тижня

Насолоджуйтесь життям, поки карти до Вас добрі

Хоча для багатьох другий тиждень грудня може ознаменуватися великими фінансовими втратами, двом знакам Зодіаку навпаки пощастить — у любовному плані.

Як каже гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на тиждень з 6 по 12 грудня, цими знаками опинилися Скорпіон та Стрілець.

Скорпіонові випала карта Лицар кубків

Лицар чаш — чарівний, турботливий і лагідний мрійник, який прогнозує доброту, співчуття і романтизм.

Ця карта завжди обіцяє сильний потяг до протилежної статі, зближення і навіть інтимний зв’язок. Це може стосуватися і дружніх відносин, але швидше за все справа торкнеться глибших почуттів.

Цього тижня слухайте свою інтуїцію, вона не підведе.

Стрільцю випала перевернута Двійка кубків

У звичайному положенні ця карта прогнозує міцні глибокі відношення, однак у перевернутому вигляді вона вказує на втрату рівноваги та романтики. На цьому тижні Вас може накрити з головою пристрасть.

Проте варто бути настороже, — швидше за все, у неї не буде майбутнього, і в результаті вона закінчиться ревнощами, сварками, оскільки Ви виявитеся абсолютно різними людьми.

Але поки взаємне тяжіння приносить позитивні емоції, чому б цим не скористатися?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому знаку Зодіаку карти Таро пророкують тріумф до кінця року.