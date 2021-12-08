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Цим двом знакам Зодіаку карти Таро пророкують пристрасть та романтику цього тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Скорпіон порине в романтику, а Стрільця накриє пристрасть цього тижня
Скорпіон порине в романтику, а Стрільця накриє пристрасть цього тижня

Насолоджуйтесь життям, поки карти до Вас добрі

Хоча для багатьох другий тиждень грудня може ознаменуватися великими фінансовими втратами, двом знакам Зодіаку навпаки пощастить — у любовному плані.

Як каже гороскоп Таро, складений "Телеграфом" на тиждень з 6 по 12 грудня, цими знаками опинилися Скорпіон та Стрілець.

Скорпіонові випала карта Лицар кубків

Лицар чаш — чарівний, турботливий і лагідний мрійник, який прогнозує доброту, співчуття і романтизм.

Ця карта завжди обіцяє сильний потяг до протилежної статі, зближення і навіть інтимний зв’язок. Це може стосуватися і дружніх відносин, але швидше за все справа торкнеться глибших почуттів.

Цього тижня слухайте свою інтуїцію, вона не підведе.

Стрільцю випала перевернута Двійка кубків

У звичайному положенні ця карта прогнозує міцні глибокі відношення, однак у перевернутому вигляді вона вказує на втрату рівноваги та романтики. На цьому тижні Вас може накрити з головою пристрасть.

Проте варто бути настороже, — швидше за все, у неї не буде майбутнього, і в результаті вона закінчиться ревнощами, сварками, оскільки Ви виявитеся абсолютно різними людьми.

Але поки взаємне тяжіння приносить позитивні емоції, чому б цим не скористатися?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якому знаку Зодіаку карти Таро пророкують тріумф до кінця року.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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