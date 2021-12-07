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Два знаки Зодіаку, які за прогнозом Таро можуть втратити гроші цього тижня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Двом знакам загрожують серйозні втрати грошей Новина оновлена 07 грудня 2021, 14:54
Двом знакам загрожують серйозні втрати грошей

Тельцям і Терезам варто бути обережнішими з фінансами

Другий тиждень грудня для багатьох ознаменується складнощами, але два знаки Зодіаку можуть зіткнутися з фінансовими проблемами та імпульсними витратами.

Як каже гороскоп, складений "Телеграфом" за картами Таро на тиждень з 6 по 12 грудня, цими знаками є Телець і Терези.

Тельцям випала карта перевернута Помірність

На цьому тижні Ви схильні до надмірностей і непродуманих вчинків, на тлі чого можете скотитися в марнотратство, витратити зайві гроші та сили. Конфлікти з людьми, особливо у роботі, також дуже ймовірні.

Краще найближчі дні присвятіть собі, не приймайте жодних важливих рішень і не робіть покупок, — витратите цей час, щоб повернути собі внутрішню рівновагу. Тоді Вам вдасться уникнути біди.

Терезам випала перевернута Шістка пентаклів

У звичайному положенні це карта фінансового успіху та благополуччя, але в нашому випадку вона може попереджати про серйозні удари по гаманцю. Цього тижня як ніколи висока можливість стати жертвою шахраїв, програти в азартні ігри, стати жертвою фінансової піраміди та інших видів несправедливості.

Однак у карти можуть бути й інші значення, вона може вказувати на жадібність і егоїзм в цілому з боку Терезів, або відсутність рівноваги у відносинах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував погадати онлайн на картах Таро, чого чекати від долі найближчим часом.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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