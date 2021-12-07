Два знака Зодиака, которые по прогнозу Таро могут потерять деньги на этой неделе

Тельцам и Весам стоит быть поосторожнее с финансами

Вторая неделя декабря для многих ознаменуется сложностями, но два знака Зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами и импульсивными тратами.

Как говорит гороскоп, составленный "Телеграфом" по картам Таро на неделю с 6 по 12 декабря, этими знаками являются Телец и Весы.

Тельцу выпала карта перевернутая Умеренность

На этой неделе Вы склонны к излишествам и непродуманным поступкам, на фоне чего можете скатиться в транжирство, потратить лишние деньги и силы. Конфликты с людьми, особенно по работе, тоже очень вероятны.

Лучше ближайшие дни посвятите себе, не принимайте никаких важных решений и не совершайте покупок, — потратьте это время, чтобы вернуть себе внутреннее равновесие. Тогда у Вас получится избежать беды.

Весам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

В обычном положении это карта финансового успеха и благополучия, но в нашем случае она может предупреждать о грядущих серьезных ударах по кошельку. На этой неделе как никогда высока вероятность стать жертвой мошенников, крупно проиграть в азартные игры, стать жертвой финансовой пирамиды и других видов несправедливости.

Однако у карты могут быть и другие значения, — она может указывать на алчность и эгоизм в целом со стороны Весов, или отсутствие равновесия в отношениях.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал погадать онлайн на картах Таро, чего ждать от судьбы в ближайшее время.