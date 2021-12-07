Укр

Два знака Зодиака, которые по прогнозу Таро могут потерять деньги на этой неделе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
238
Двум знакам грозят серьезные потери денег Новость обновлена 07 декабря 2021, 14:54
Двум знакам грозят серьезные потери денег

Тельцам и Весам стоит быть поосторожнее с финансами

Вторая неделя декабря для многих ознаменуется сложностями, но два знака Зодиака могут столкнуться с финансовыми проблемами и импульсивными тратами.

Как говорит гороскоп, составленный "Телеграфом" по картам Таро на неделю с 6 по 12 декабря, этими знаками являются Телец и Весы.

Тельцу выпала карта перевернутая Умеренность

На этой неделе Вы склонны к излишествам и непродуманным поступкам, на фоне чего можете скатиться в транжирство, потратить лишние деньги и силы. Конфликты с людьми, особенно по работе, тоже очень вероятны.

Лучше ближайшие дни посвятите себе, не принимайте никаких важных решений и не совершайте покупок, — потратьте это время, чтобы вернуть себе внутреннее равновесие. Тогда у Вас получится избежать беды.

Весам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

В обычном положении это карта финансового успеха и благополучия, но в нашем случае она может предупреждать о грядущих серьезных ударах по кошельку. На этой неделе как никогда высока вероятность стать жертвой мошенников, крупно проиграть в азартные игры, стать жертвой финансовой пирамиды и других видов несправедливости.

Однако у карты могут быть и другие значения, — она может указывать на алчность и эгоизм в целом со стороны Весов, или отсутствие равновесия в отношениях.

Напомним, ранее "Телеграф" предлагал погадать онлайн на картах Таро, чего ждать от судьбы в ближайшее время.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Оба автотранспортных средства искорежило в аварии
В регионах
Фатальное ДТП под Черниговом: пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них - подросток (фото и видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Оба автотранспортных средства искорежило в аварии
Фатальное ДТП под Черниговом: пострадавшие в тяжелом состоянии, среди них - подросток (фото и видео)
Дата публикации
Категория
Власть за бюджетные средства усиливает присутствие в медиаполе
Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги
Дата публикации
Категория
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
Дата публикации
Категория
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее
Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
Дата публикации
Категория
Золотой газ - 10 гривен за куб, не считая потребления
Украинцев хотят заставить платить за доставку газа более 10 тысяч гривен в год: откуда такие цифры?