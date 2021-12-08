Этим двум знакам Зодиака карты Таро пророчат страсть и романтику на этой неделе

Наслаждайтесь жизнью, пока карты к Вам благосклонны

Хотя для многих вторая неделя декабря может ознаменоваться большими финансовыми потерями, двум знакам Зодиака наоборот повезет, — в любовном плане.

Как говорит гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" на неделю с 6 по 12 декабря, этими знаками оказались Скорпион и Стрелец.

Скорпиону выпала карта Рыцарь кубков

Рыцарь чаш — обаятельный, неотразимый, заботливый и ласковый мечтатель, который предсказывает доброту, сочувствие и романтизм.

Эта карта всегда предсказывает сильное влечение к противоположному полу, сближение и даже интимную связь. Это может касаться и дружеских отношений, но скорее всего дело коснется более глубоких чувств и привязанностей.

На этой неделе слушайте свою интуицию, она не подведет.

Стрельцу выпала перевернутая Двойка кубков

В обычном положении эта карта прогнозирует прочные глубокие отношение, однако в перевернутом виде она указывает на потерю равновесия и романтики в отношениях. На этой неделе Вас может накрыть с головой страсть.

Однако стоит быть настороже, — скорее всего, у нее не будет будущего, и в итоге она закончится ревностью, размолвками и ссорами, поскольку Вы окажетесь совершенно разными людьми.

Но пока взаимное притяжение приносит положительные эмоции, почему бы этим не воспользоваться?

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какому знаку Зодиака карты Таро пророчат триумф до конца года.