Укр

Этим двум знакам Зодиака карты Таро пророчат страсть и романтику на этой неделе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
124
Скорпион окунется в романтику, а Стрельца накроет страсть на этой неделе
Скорпион окунется в романтику, а Стрельца накроет страсть на этой неделе

Наслаждайтесь жизнью, пока карты к Вам благосклонны

Хотя для многих вторая неделя декабря может ознаменоваться большими финансовыми потерями, двум знакам Зодиака наоборот повезет, — в любовном плане.

Как говорит гороскоп Таро, составленный "Телеграфом" на неделю с 6 по 12 декабря, этими знаками оказались Скорпион и Стрелец.

Скорпиону выпала карта Рыцарь кубков

Рыцарь чаш — обаятельный, неотразимый, заботливый и ласковый мечтатель, который предсказывает доброту, сочувствие и романтизм.

Эта карта всегда предсказывает сильное влечение к противоположному полу, сближение и даже интимную связь. Это может касаться и дружеских отношений, но скорее всего дело коснется более глубоких чувств и привязанностей.

На этой неделе слушайте свою интуицию, она не подведет.

Стрельцу выпала перевернутая Двойка кубков

В обычном положении эта карта прогнозирует прочные глубокие отношение, однако в перевернутом виде она указывает на потерю равновесия и романтики в отношениях. На этой неделе Вас может накрыть с головой страсть.

Однако стоит быть настороже, — скорее всего, у нее не будет будущего, и в итоге она закончится ревностью, размолвками и ссорами, поскольку Вы окажетесь совершенно разными людьми.

Но пока взаимное притяжение приносит положительные эмоции, почему бы этим не воспользоваться?

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какому знаку Зодиака карты Таро пророчат триумф до конца года.

Теги:
#Гороскоп #Прогноз Таро
Экономика России может значительно пострадать при объявлении войны
Политика
Полная изоляция России: Байден озвучил Путину цену нападения на Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экономика России может значительно пострадать при объявлении войны
Полная изоляция России: Байден озвучил Путину цену нападения на Украину
Дата публикации
Категория
Беда украинской недвижимости - цена на нее заоблачные, но другой нет
Недвижимость в Украине: слишком дорогая, чтобы покупать, но и дешеветь не будет
Дата публикации
Категория
Фернандо забил гол
"Шахтер" сыграл вничью с "Шерифом", пропустив гол за 17 секунд до окончания матча (видео)
Дата публикации
Категория
Переговоры Путин-Байден длились более двух часов
Сенсации не случилось: у Зеленского оценили итоги переговоров Байдена и Путина
Дата публикации
Категория
В авариях с бусами часто гибнут более десяти людей
Авария под Черниговом – далеко не первая: самые резонансные ДТП с маршрутками за последнее время