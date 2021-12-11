Гороскоп на 11 декабря: Близнецам стоит остерегаться неприятных личностей, а Стрельцам - фокусироваться на работе
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Астрологический прогноз на эту субботу
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам пора пожинать плоды своих трудов. Сегодня можно расслабиться, но также не стоит упускать возможности, которые предоставит вам судьба.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам астрологи советуют быть активным на протяжении всего дня. Следуйте планам и думайте о будущем, ставя новые цели.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Необходимо обходить стороной неприятных людей. Сегодня от них можно ждать чего угодно. Благоприятный день для размеренной работы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Хороший день для работы с документами, решений юридических вопросов. Также Ракам стоит посвятить свое время общению с близкими людьми. Есть шанс наладить отношения с человеком, с которым ранее были во вражде.
Лев (23 июля — 23 августа)
Ночные светила советуют сегодня Львам воспользоваться своим обаянием и харизмой. Эти качества помогут людям этого знака достичь любой цели в профессиональной сфере.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Одиноким Девам посчастливится встретиться со своей судьбой. А вот со злыми и неприятными личностями стоит быть осторожнее.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам сегодня в любом вопросе поможет их собственная интуиция. Хорошее время для романтических приключений, общения с приятными людьми.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Удачу смогут заполучить сегодня только люди уверенные в себе и те, которые не жалеют своих сил для достижения поставленных целей.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Любовные вопросы лучше отодвинуть на другой план. В первую очередь Стрельцам стоит сфокусироваться на работе. В этот день можно получить повышение.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам сегодня стоит стать более щедрыми и открытыми. Если есть время и возможность, помогите своим близким, друзьям. Они как никогда нуждаются в вашей поддержке.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не очень хороший день для дорогого шопинга. Эксперты рекомендуют сегодня ограничивать свои желания. В любовном плане будет все отлично.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Идеальный день для помощи нуждающимся. Любое сделанное добро вернется в двойном объеме.
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