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Гороскоп на 11 декабря: Близнецам стоит остерегаться неприятных личностей, а Стрельцам - фокусироваться на работе

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 11 декабря 2021 год
Гороскоп на 11 декабря 2021 год

Астрологический прогноз на эту субботу

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 декабря, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам пора пожинать плоды своих трудов. Сегодня можно расслабиться, но также не стоит упускать возможности, которые предоставит вам судьба.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам астрологи советуют быть активным на протяжении всего дня. Следуйте планам и думайте о будущем, ставя новые цели.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Необходимо обходить стороной неприятных людей. Сегодня от них можно ждать чего угодно. Благоприятный день для размеренной работы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Хороший день для работы с документами, решений юридических вопросов. Также Ракам стоит посвятить свое время общению с близкими людьми. Есть шанс наладить отношения с человеком, с которым ранее были во вражде.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила советуют сегодня Львам воспользоваться своим обаянием и харизмой. Эти качества помогут людям этого знака достичь любой цели в профессиональной сфере.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Одиноким Девам посчастливится встретиться со своей судьбой. А вот со злыми и неприятными личностями стоит быть осторожнее.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам сегодня в любом вопросе поможет их собственная интуиция. Хорошее время для романтических приключений, общения с приятными людьми.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Удачу смогут заполучить сегодня только люди уверенные в себе и те, которые не жалеют своих сил для достижения поставленных целей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Любовные вопросы лучше отодвинуть на другой план. В первую очередь Стрельцам стоит сфокусироваться на работе. В этот день можно получить повышение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам сегодня стоит стать более щедрыми и открытыми. Если есть время и возможность, помогите своим близким, друзьям. Они как никогда нуждаются в вашей поддержке.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не очень хороший день для дорогого шопинга. Эксперты рекомендуют сегодня ограничивать свои желания. В любовном плане будет все отлично.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Идеальный день для помощи нуждающимся. Любое сделанное добро вернется в двойном объеме.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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