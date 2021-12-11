Гороскоп на 11 грудня: Близнюкам варто остерігатися неприємних особистостей, а Стрільцям — фокусуватися на роботі
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Астрологічний прогноз цієї суботи
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам настав час пожинати плоди своєї праці. Сьогодні можна розслабитись, але також не варто упускати можливості, які надасть вам доля.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тільцям астрологи радять бути активними протягом усього дня. Дотримуйтесь планів і думайте про майбутнє, ставлячи нові цілі.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Потрібно обходити стороною неприємних людей. Сьогодні від них можна чекати будь-чого. Сприятливий день для стабільної роботи.
Рак (22 червня — 22 липня)
Гарний день для роботи з документами, розв'язання юридичних питань. Також Ракам варто присвятити свій час спілкуванню із близькими людьми. Є шанс налагодити стосунки з людиною, з якою раніше були у ворожнечі.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Нічні світила радять сьогодні Левам скористатися своєю чарівністю та харизмою. Ці якості допоможуть людям цього знаку досягти будь-якої мети у професійній сфері.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Самотнім Дівам пощастить зустрітися зі своєю долею. А ось зі злими та неприємними особистостями варто бути обережнішими.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терезам сьогодні в будь-якому питанні допоможе їхня власна інтуїція. Гарний час для романтичних пригод, спілкування із приємними людьми.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Успіх зможуть отримати сьогодні лише люди впевнені в собі та ті, які не шкодують своїх сил для досягнення поставленої мети.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Любовні питання краще відсунути на другий план. Насамперед Стрільцям варто сфокусуватися на роботі. Цього дня можна отримати підвищення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козерогам сьогодні варто стати щедрішими та відкритішими. Якщо є час та можливість, допоможіть своїм близьким, друзям. Вони як ніколи потребують вашої підтримки.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Не дуже хороший день для дорогого шопінгу. Експерти рекомендують сьогодні обмежувати свої бажання. У любовному плані буде все чудово.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Ідеальний день для допомоги нужденним. Будь-яке зроблене добро повернеться у подвійному обсязі.
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