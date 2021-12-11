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Гороскоп на 11 грудня: Близнюкам варто остерігатися неприємних особистостей, а Стрільцям — фокусуватися на роботі

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 11 грудня 2021 рік
Гороскоп на 11 грудня 2021 рік

Астрологічний прогноз цієї суботи

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цього дня.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам настав час пожинати плоди своєї праці. Сьогодні можна розслабитись, але також не варто упускати можливості, які надасть вам доля.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільцям астрологи радять бути активними протягом усього дня. Дотримуйтесь планів і думайте про майбутнє, ставлячи нові цілі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Потрібно обходити стороною неприємних людей. Сьогодні від них можна чекати будь-чого. Сприятливий день для стабільної роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Гарний день для роботи з документами, розв'язання юридичних питань. Також Ракам варто присвятити свій час спілкуванню із близькими людьми. Є шанс налагодити стосунки з людиною, з якою раніше були у ворожнечі.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Нічні світила радять сьогодні Левам скористатися своєю чарівністю та харизмою. Ці якості допоможуть людям цього знаку досягти будь-якої мети у професійній сфері.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Самотнім Дівам пощастить зустрітися зі своєю долею. А ось зі злими та неприємними особистостями варто бути обережнішими.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам сьогодні в будь-якому питанні допоможе їхня власна інтуїція. Гарний час для романтичних пригод, спілкування із приємними людьми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Успіх зможуть отримати сьогодні лише люди впевнені в собі та ті, які не шкодують своїх сил для досягнення поставленої мети.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Любовні питання краще відсунути на другий план. Насамперед Стрільцям варто сфокусуватися на роботі. Цього дня можна отримати підвищення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні варто стати щедрішими та відкритішими. Якщо є час та можливість, допоможіть своїм близьким, друзям. Вони як ніколи потребують вашої підтримки.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не дуже хороший день для дорогого шопінгу. Експерти рекомендують сьогодні обмежувати свої бажання. У любовному плані буде все чудово.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ідеальний день для допомоги нужденним. Будь-яке зроблене добро повернеться у подвійному обсязі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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