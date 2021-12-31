Славянский гороскоп: представителей каких знаков ждет спокойный 2022-й год
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В плане стабильности и спокойствия в 2022 году повезет Белкам, Ужам и Паукам
Следующий 2022 год по славянскому календарю пройдет под покровительством Златорогого Быка — самоотверженного и трудолюбивого животного. Это будет идеальный год для всех знаков, чтобы позаботиться о своем здоровье. А для троих представителей славянского гороскопа звезды обещают очень спокойный и взвешенный 2022-й.
Как передает Cosmo, речь о Белках, Ужах и Пауках.
Как определить своего покровителя по славянскому календарю
Кому Златорогий Тур обещает спокойный 2022-й год
Огненная Векша (Белка)
Под покровительством этого знака родились в 1931, 1947, 1963, 1995 и 2011 годах. Для этого знака грядущий год будет самым спокойным — самое время для подведения итогов. Также Белки в 2022 году абсолютно без всяких проблем смогут запастись энергией и сохранить все свои приобретения.
Шипящий Уж
Ужей, родившихся в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000 годах, также ожидает спокойный 2022-й год. Отметим, что для Ужей практически каждый год является спокойным, потому что они обладают врожденной осторожностью. Звезды говорят, что Ужей в 2022 году могут ожидать некие неприятности на личном фронте, но они смогут их пережить с наименьшими потерями.
Прядущий Паук
У Пауков (1940, 1956, 1972, 1988, 2004) также будет спокойный 2022-й год, который представители знака полностью посвятят своим семьям. Славянский гороскоп обещаем им много любви и взаимопонимания. Также Пауки смогут найти себе новых друзей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году, согласно прогнозу по картам Таро, Львы пострадают от упрямства, а для Весов наступит переломный момент. Расклад доступен для всех знаков Зодиака.
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