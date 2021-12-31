Славянский гороскоп: представителей каких знаков ждет спокойный 2022-й год

В плане стабильности и спокойствия в 2022 году повезет Белкам, Ужам и Паукам

Следующий 2022 год по славянскому календарю пройдет под покровительством Златорогого Быка — самоотверженного и трудолюбивого животного. Это будет идеальный год для всех знаков, чтобы позаботиться о своем здоровье. А для троих представителей славянского гороскопа звезды обещают очень спокойный и взвешенный 2022-й.

Как передает Cosmo, речь о Белках, Ужах и Пауках.

Как определить своего покровителя по славянскому календарю

Кому Златорогий Тур обещает спокойный 2022-й год

Огненная Векша (Белка)

Под покровительством этого знака родились в 1931, 1947, 1963, 1995 и 2011 годах. Для этого знака грядущий год будет самым спокойным — самое время для подведения итогов. Также Белки в 2022 году абсолютно без всяких проблем смогут запастись энергией и сохранить все свои приобретения.

Шипящий Уж

Ужей, родившихся в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000 годах, также ожидает спокойный 2022-й год. Отметим, что для Ужей практически каждый год является спокойным, потому что они обладают врожденной осторожностью. Звезды говорят, что Ужей в 2022 году могут ожидать некие неприятности на личном фронте, но они смогут их пережить с наименьшими потерями.

Прядущий Паук

У Пауков (1940, 1956, 1972, 1988, 2004) также будет спокойный 2022-й год, который представители знака полностью посвятят своим семьям. Славянский гороскоп обещаем им много любви и взаимопонимания. Также Пауки смогут найти себе новых друзей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году, согласно прогнозу по картам Таро, Львы пострадают от упрямства, а для Весов наступит переломный момент. Расклад доступен для всех знаков Зодиака.