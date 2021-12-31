Слов’янський гороскоп: представників яких знаків чекає спокійний 2022-й рік

У плані стабільності та спокою у 2022 році пощастить Білкам, Вужам та Павукам

Наступний 2022 рік за слов’янським календарем пройде під заступництвом Златорогого Бика — самовідданої та працьовитої тварини. Це буде ідеальний рік для всіх знаків, щоб подбати про своє здоров’я. А для трьох представників слов'янського гороскопа зірки обіцяють дуже спокійний та виважений 2022-й.

Як передає Cosmo, мова про Білок, Вужів та Павуків.

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Вогняна Векша (Білка)

Під заступництвом цього знака народилися у 1931, 1947, 1963, 1995 та 2011 роках. Для цього знака наступний рік буде найспокійнішим — саме час для підбиття підсумків. Також Білки у 2022 році абсолютно без жодних проблем зможуть запастись енергією та зберегти всі свої придбання.

Шиплячий Уж

Вужів, що народилися в 1936, 1952, 1968, 1984, 2000 роках, також чекає спокійний 2022 рік. Зазначимо, що для Вужів практично кожен рік є спокійним, тому що вони мають вроджену обережність. Зірки кажуть, що Вужів у 2022 році можуть очікувати певні неприємності на особистому фронті, але представники вони зможуть їх пережити з найменшими втратами.

Павук

Павуки (1940, 1956, 1972, 1988, 2004) також матимуть спокійний 2022-й рік, який представники знака повністю присвятять своїм сім’ям. Слов’янський гороскоп обіцяємо їм багато кохання та порозуміння. Також павуки зможуть знайти собі нових друзів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році, згідно з прогнозом за картами Таро, Леви постраждають від упертості, а для Терезів настане переломний момент. Розклад доступний всім знаків Зодіаку.