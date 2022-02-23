Гороскоп на 23 февраля: Близнецам стоит придерживаться плана, а Скорпионам - избегать авантюр
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Стоит избегать неприятных личностей и перестать зацикливаться на прошлом
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту среду.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам нельзя подвергать сомнениям свои принципы. Избегайте неприятных вам людей.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам стоит спокойно проанализировать причины своих неудач и успехов, чтобы выбрать лучший вариант решения проблем в дальнейшем.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Лучше придерживаться ранее составленного плана. Однако Близнецам не избежать перемен.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам нельзя впадать в уныние, а людей судить нужно только по их поступкам.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львам нужно избавляться от информационного шума. Внимательно следите за своими вещами.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам стоит поговорить с кем-то о своих переживаниях. Также поднять настроение поможет шопинг.
Весы (24 сентября — 23 октября)
У Весов есть риск столкнуться с неожиданным ограничением.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Избегайте сомнительных сделок, не ввязывайтесь в авантюры. Старайтесь на все реагировать спокойно.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам стоит избегать уныния. День подходит для поиска нового увлечения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Сегодня Козерогам нельзя перерабатывать. Все должно находиться в гармонии.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Хороший день для построения новых планов. Старайтесь не зацикливаться на прошлых ошибках.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
День подходит для общения с близкими людьми, от которых можно ожидать моральную поддержку.
Для каких зодиакальных знаков конец февраля станет удачным — узнайте в нашем материале. Но помните, что бы вам не предсказали астрологи, юморные шутки от "Телеграфа" зарядят позитивом на долгое время!
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