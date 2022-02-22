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Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой: шутки, которые поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой: шутки, которые поднимут настроение Новость обновлена 22 февраля 2022, 12:49

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе настроение в этот день! "Телеграф" делится порцией уморительных анекдотов, которые улыбнут.

Девушкам программистов на заметку: если ваш любимый сказал вам, что вы для него на первом месте в этой жизни, то помните, что программисты начинают считать от нуля.

Девушка на исповеди.

— Святой отец, я согрешила два с половиной раза.

— Так иди догреши, дочь моя, а то я не разбираюсь в дробях.

Заходит мужик с сыном в бар, бармен ему:

— Какой милый ребёнок, сколько ему?

— Рюмки хватит.

Вовочка спрашивает у отца:

— Папа, а откуда берутся бегемоты?

— Ну-у-у…

— Только не говори, что их аист приносит - он их не поднимет!

— Какой самый важный урок ты вынес из своей работы?

— Эффективных работников загружают дополнительными обязанностями.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки про зиму.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты