Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой: шутки, которые поднимут настроение
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1134
Поднимите себе настроение в этот день! "Телеграф" делится порцией уморительных анекдотов, которые улыбнут.
Девушкам программистов на заметку: если ваш любимый сказал вам, что вы для него на первом месте в этой жизни, то помните, что программисты начинают считать от нуля.
Девушка на исповеди.
— Святой отец, я согрешила два с половиной раза.
— Так иди догреши, дочь моя, а то я не разбираюсь в дробях.
Заходит мужик с сыном в бар, бармен ему:
— Какой милый ребёнок, сколько ему?
— Рюмки хватит.
Вовочка спрашивает у отца:
— Папа, а откуда берутся бегемоты?
— Ну-у-у…
— Только не говори, что их аист приносит - он их не поднимет!
— Какой самый важный урок ты вынес из своей работы?
— Эффективных работников загружают дополнительными обязанностями.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки про зиму.