Гороскоп на 23 лютого: Близнюкам варто дотримуватися плану, а Скорпіонам — уникати авантюр

Варто уникати неприємних особистостей та перестати зациклюватися на минулому

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам не можна ставити під сумнів свої принципи. Уникайте неприємних вам людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям варто спокійно проаналізувати причини своїх невдач та успіхів, щоб вибрати найкращий варіант вирішення проблем в майбутньому.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Краще дотримуватися раніше складеного плану. Проте Близнюкам не уникнути змін.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам не можна засмучуватися, а людей судити потрібно тільки за їхніми вчинками.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам потрібно позбавлятися інформаційного шуму. Слідкуйте за своїми речами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам варто поговорити з кимось про свої переживання. Також підняти настрій допоможе шопінг.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези мають ризик зіткнутися з несподіваним обмеженням.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Уникайте сумнівних угод, не вплутуйтесь в авантюри. Намагайтеся на все спокійно реагувати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто уникати зневіри. День підходить для пошуку нового захоплення.

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Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам не можна переробляти. Все має бути в гармонії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гарний день для створення нових планів. Намагайтеся не зациклюватися на попередніх помилках.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для спілкування з близькими людьми, від яких очікується моральна підтримка.

Для яких зодіакальних знаків кінець лютого стане вдалим – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!