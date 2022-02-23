Гороскоп на 23 лютого: Близнюкам варто дотримуватися плану, а Скорпіонам — уникати авантюр
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Варто уникати неприємних особистостей та перестати зациклюватися на минулому
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.
Джерело: dailyhoro.ru
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам не можна ставити під сумнів свої принципи. Уникайте неприємних вам людей.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельцям варто спокійно проаналізувати причини своїх невдач та успіхів, щоб вибрати найкращий варіант вирішення проблем в майбутньому.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Краще дотримуватися раніше складеного плану. Проте Близнюкам не уникнути змін.
Рак (22 червня — 22 липня)
Ракам не можна засмучуватися, а людей судити потрібно тільки за їхніми вчинками.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам потрібно позбавлятися інформаційного шуму. Слідкуйте за своїми речами.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Дівам варто поговорити з кимось про свої переживання. Також підняти настрій допоможе шопінг.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терези мають ризик зіткнутися з несподіваним обмеженням.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Уникайте сумнівних угод, не вплутуйтесь в авантюри. Намагайтеся на все спокійно реагувати.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям варто уникати зневіри. День підходить для пошуку нового захоплення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні Козерогам не можна переробляти. Все має бути в гармонії.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Гарний день для створення нових планів. Намагайтеся не зациклюватися на попередніх помилках.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День підходить для спілкування з близькими людьми, від яких очікується моральна підтримка.
Для яких зодіакальних знаків кінець лютого стане вдалим – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!
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