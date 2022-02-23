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Гороскоп на 23 лютого: Близнюкам варто дотримуватися плану, а Скорпіонам — уникати авантюр

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 23 лютого 2022 року
Гороскоп на 23 лютого 2022 року

Варто уникати неприємних особистостей та перестати зациклюватися на минулому

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї середи.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам не можна ставити під сумнів свої принципи. Уникайте неприємних вам людей.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям варто спокійно проаналізувати причини своїх невдач та успіхів, щоб вибрати найкращий варіант вирішення проблем в майбутньому.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Краще дотримуватися раніше складеного плану. Проте Близнюкам не уникнути змін.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам не можна засмучуватися, а людей судити потрібно тільки за їхніми вчинками.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам потрібно позбавлятися інформаційного шуму. Слідкуйте за своїми речами.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам варто поговорити з кимось про свої переживання. Також підняти настрій допоможе шопінг.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терези мають ризик зіткнутися з несподіваним обмеженням.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Уникайте сумнівних угод, не вплутуйтесь в авантюри. Намагайтеся на все спокійно реагувати.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто уникати зневіри. День підходить для пошуку нового захоплення.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні Козерогам не можна переробляти. Все має бути в гармонії.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Гарний день для створення нових планів. Намагайтеся не зациклюватися на попередніх помилках.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підходить для спілкування з близькими людьми, від яких очікується моральна підтримка.

Для яких зодіакальних знаків кінець лютого стане вдалим – дізнайтесь у нашому матеріалі. Але пам’ятайте, щоб вам не передбачили астрологи, гуморні жарти від "Телеграфа" зарядять позитивом на довгий час!

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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