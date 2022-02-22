Ніщо так не прикрашає людину, як дружба зі своєю головою: жарти, які піднімуть настрій
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Підніміть собі настрій цього дня! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів, які посміхнуть.
Дівчатам програмістів на замітку: якщо ваш коханий сказав вам, що ви для нього на першому місці у цьому житті, то пам’ятайте, що програмісти починають рахувати від нуля.
Дівчина на сповіді.
— Святий отче, я згрішила два з половиною рази.
— То йди догріши, дочко моя, а то я не знаюся на дробах.
Заходить мужик із сином у бар, бармен йому:
— Яка мила дитина, скільки йому?
— Чарки вистачить.
Вовчик запитує у батька:
- Тату, а звідки беруться бегемоти?
- Ну-у-у...
- Тільки не кажи, що їх лелека приносить – вона їх не підніме!
- Який важливий урок ти виніс зі своєї роботи?
- Ефективних працівників навантажують додатковими обов’язками.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про зиму.