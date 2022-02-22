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Ніщо так не прикрашає людину, як дружба зі своєю головою: жарти, які піднімуть настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ніщо так не прикрашає людину, як дружба зі своєю головою: жарти, які піднімуть настрій Новина оновлена 22 лютого 2022, 12:49

Нехай ваш день буде наповнений позитивом з нашими анекдотами

Підніміть собі настрій цього дня! "Телеграф" ділиться порцією кумедних анекдотів, які посміхнуть.

Дівчатам програмістів на замітку: якщо ваш коханий сказав вам, що ви для нього на першому місці у цьому житті, то пам’ятайте, що програмісти починають рахувати від нуля.

Дівчина на сповіді.

— Святий отче, я згрішила два з половиною рази.

— То йди догріши, дочко моя, а то я не знаюся на дробах.

Заходить мужик із сином у бар, бармен йому:

— Яка мила дитина, скільки йому?

— Чарки вистачить.

Вовчик запитує у батька:

- Тату, а звідки беруться бегемоти?

- Ну-у-у...

- Тільки не кажи, що їх лелека приносить – вона їх не підніме!

- Який важливий урок ти виніс зі своєї роботи?

- Ефективних працівників навантажують додатковими обов’язками.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також у нас є жарти про зиму.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти