Укр

Названы самые ленивые знаки Зодиака: топ-4

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для Раков, Львов, Близнецов и Весов
Гороскоп для Раков, Львов, Близнецов и Весов

Эти знаки не умеют рационально тратить свое время

Астрологи, которые ранее назвали самых рискованных зодиакальных знаков, выделили четверку самых ленивых. Пальма первенства досталась Раку.

Об этом пишет Ukr.Media.

Раки

Могут быть ответственные только при крайней необходимости. Заставить работать их сложно — это у них происходит без особого рвения.

Львы

Львы будут ответственно работать только для того, если это нужно сделать. Когда наступает настоящий приступ лени, вернуться из этого состояния людям этого знака очень трудно.

Близнецы

Близнецы любят много обещать, но когда нужно браться за дело — их и след простыл. Любят находить отмазки, чтобы не выполнять просьбы как своих коллег, так и близких людей.

Весы

Очень нерешительный знак. Они любят веселиться и много отдыхать, поэтому часто отказываются от выполнения некоторых рабочих обязанностей.

Ранее "Телеграф" писал, кто среди мужских представителей знаков Зодиака самый слабый.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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