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Названі найледачіші знаки Зодіаку: топ-4

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для Раків, Левів, Близнюків та Терезів
Гороскоп для Раків, Левів, Близнюків та Терезів

Ці знаки не вміють раціонально витрачати свій час

Астрологи, які раніше назвали найбільш ризиковані зодіакальні знаки, виділили четвірку найледачіших. Пальма першості дісталася Раку.

Про це пише Ukr. Media.

Раки

Можуть бути відповідальні лише за крайньої потреби. Змусити працювати їх складно — це у них виходить без особливого завзяття.

Леви

Леви відповідально працюватимуть лише для того, якщо це потрібно зробити. Коли настає справжній напад лінощів, повернутися із цього стану людям цього знака дуже важко.

Близнюки

Близнюки люблять багато обіцяти, але коли треба братися до справи — їх і слід загув. Люблять знаходити відмазки, щоб не виконувати прохання як своїх колег, так і близьких людей.

Терези

Дуже нерішучий знак. Вони люблять веселитися та багато відпочивати, тому часто відмовляються від виконання деяких робочих обов’язків.

Раніше "Телеграф" писав, хто серед чоловічих представників знаків Зодіаку найслабший.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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