Три знака Зодиака, для которых конец мая станет чередой невезений

Этой тройке будет нелегко в последнюю неделю мая.

Для некоторых знаков Зодиака ближайшее лето станет временем для исполнения мечт, однако чтобы желания начали сбываться, нужно пережить еще последнюю неделю мая, которая не для всех представителей зодиакального круга будет положительной.

Каким троим знакам Зодиака не будет везти с 23 по 29 мая, сообщает belnovosti.

Телец

Представителям этого созвездия не удастся все продумать и просчитать наперед, что они всегда и делают, ведь в указанный период у них все будет валиться из рук. Будьте готовы, что многие планы придется отменить. Не стоит падать духом, ведь плохое настроение только ухудшит положение вещей. Возьмите себя в руки, и у вас все получится.

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Лев

Эта неделя для Львов будет очень суетливая. Более того, из-за своего высокого самомнения, Львы примут много неверных решений, последствия от которых разгребать придется очень долго. "Сбавьте обороты" своего самолюбования, и не забывайте о нужных, в первую очередь для вас, делах.

Стрелец

Последняя неделя мая сделает из Стрельцов очень легкомысленных личностей, что создаст большинство их проблем: конфликты на работе, конфликты в семье, незаконченные и запущенные дела. Все это лишь испортит вам репутацию, поэтому не стоит лениться и желательно хорошенько поработать в конце мая, чтобы избежать лишних проблем.

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