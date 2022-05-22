Три знаки Зодіаку, для яких кінець травня стане невдалим

Цій трійці буде нелегко в останній тиждень травня.

Для деяких знаків Зодіаку найближче літо стане часом для виконання мрій, однак, щоб бажання почали збуватися, потрібно пережити ще останній тиждень травня, який не для всіх представників зодіакального кола буде позитивним.

Яким трьом знакам Зодіаку не везтиме з 23 по 29 травня, повідомляє belnovosti.

Телець

Представникам цього сузір’я не вдасться все продумати і прорахувати наперед, що вони завжди роблять, адже у зазначений період у них все падатиме з рук. Будьте готові, що багато планів доведеться скасувати. Не варто падати духом, адже поганий настрій лише погіршить стан речей. Візьміть себе у руки, і у вас все вийде.

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Лев

Цей тиждень для Львова буде дуже метушливий. Щобільше, через свою високу зарозумілість, Леви приймуть багато неправильних рішень, наслідки яких розгрібати доведеться дуже довго. "Зменште оберти" свого самолюбування, і не забувайте про потрібні, в першу чергу для вас, справи.

Стрілець

Останній тиждень травня зробить зі Стрільців дуже легковажних особистостей, що створить більшість їхніх проблем: конфлікти на роботі, конфлікти в сім’ї, незакінчені та занедбані справи. Все це лише зіпсує вам репутацію, тому не варто лінуватися і бажано добре попрацювати наприкінці травня, щоб уникнути зайвих проблем.

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