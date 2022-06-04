Гороскоп на 4 июня: Овнам стоит позаботиться о здоровье, а Козерогам важно контролировать свои эмоции

День неблагоприятен для важных решений и переговоров.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 июня, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня лучше посвятить все свое время заботе о своем здоровье: позанимайтесь спортом и пересмотрите свое питание.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Каждому человеку нужен отдых, и вам тоже. Поэтому будет не лишним провести этот день где-нибудь на природе на пикнике.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ждите интересных сюрпризов от ваших любимых. Ваши половинки сумеют вас порадовать и поднять вам настроение.. Отметим, что для Близнецов это лето будет очень продуктивным в плане финансов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный день, чтобы отправиться по магазинах и обновить свой гардероб. Также дачным будет и поход в салон красоты.

Лев (23 июля — 23 августа)

Прекрасный день для новых знакомств, особенно для одиноких представителей знака. Вероятность встретить "своего человека" очень высока.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Прекрасный день для отдыха и развлечений. Даже легкая прогулка принесет вам много пользы. Добавим, что Девам в июне очень повезет с новой работой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стоит сегодня отправляться за покупками, пока лучше поберечь свои сбережения. Также не стоит сегодня давать и брать деньги в долг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отличный день, чтобы расставить все точки над и во всех ситуациях, которые вас гложут. Будьте уверены, решения, принятые сегодня, будут абсолютно правильными.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вас ждет сложный в эмоциональном плане день, поэтому сегодня важно сохранять спокойствие и не срываться. Отметим, что этим летом Стрельцов ждут романтические приключения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Контроль и только контроль — это должно стать вашим кредо на сегодня. Думайте, что говорите и вам удастся избежать многих конфликтов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Уделите этот день своей второй половинке. Устройте свидание, просто поговорите или займитесь совместной готовкой — все это только укрепит ваши отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Если вы чувствуете, что вы уже на грани нервного срыва — отложите все свои дела, отпроситесь с работы и просто отдохните.