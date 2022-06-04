Гороскоп на 4 червня: Овнам варто подбати про здоров’я, а Козерогам важливо контролювати свої емоції
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День несприятливий для важливих рішень та переговорів.
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Сьогодні краще присвятити весь свій час турботі про своє здоров’я: позаймайтеся спортом та перегляньте своє харчування.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Кожній людині потрібний відпочинок, і вам теж. Тому буде не зайвим провести цей день десь на природі на пікніку.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Чекайте на цікаві сюрпризи від ваших коханих. Зазначимо, що для Близнюків це літо буде дуже продуктивним у плані фінансів.
Рак (22 червня — 22 липня)
Відмінний день, щоб відправитися по магазинах та оновити свій гардероб. Також дачним буде і похід у салон краси.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Прекрасний день для нових знайомств, особливо для одиноких знаків. Імовірність зустріти "свою людину" дуже висока.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Прекрасний день для відпочинку та розваг. Навіть легка прогулянка принесе багато користі. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Не варто сьогодні вирушати за покупками, поки краще зберегти свої заощадження. Також не варто сьогодні давати і брати гроші у борг.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Відмінний день, щоб розставити всі крапки над і у всіх ситуаціях, які вас тривожать. Будьте впевнені, рішення, ухвалені сьогодні, будуть абсолютно правильними.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
На вас чекає складний в емоційному плані день, тому сьогодні важливо зберігати спокій і не зриватися. Зазначимо, що цього літа на Стрільців чекають романтичні пригоди.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Контроль і тільки контроль – це має стати вашим кредо на сьогодні. Думайте, що кажете і вам вдасться уникнути багатьох конфліктів.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Приділіть цей день своїй другій половинці. Влаштуйте побачення, просто поговоріть або займіться спільним приготуванням — все це тільки зміцнить ваші стосунки.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Якщо ви відчуваєте, що ви вже на межі нервового зриву – відкладіть усі свої справи, відпроситеся з роботи та просто відпочиньте.