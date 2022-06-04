Гороскоп на 4 червня: Овнам варто подбати про здоров’я, а Козерогам важливо контролювати свої емоції

День несприятливий для важливих рішень та переговорів.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні краще присвятити весь свій час турботі про своє здоров’я: позаймайтеся спортом та перегляньте своє харчування.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Кожній людині потрібний відпочинок, і вам теж. Тому буде не зайвим провести цей день десь на природі на пікніку.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чекайте на цікаві сюрпризи від ваших коханих. Зазначимо, що для Близнюків це літо буде дуже продуктивним у плані фінансів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Відмінний день, щоб відправитися по магазинах та оновити свій гардероб. Також дачним буде і похід у салон краси.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Прекрасний день для нових знайомств, особливо для одиноких знаків. Імовірність зустріти "свою людину" дуже висока.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Прекрасний день для відпочинку та розваг. Навіть легка прогулянка принесе багато користі. Додамо, що Дівам у червні дуже пощастить із новою роботою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Не варто сьогодні вирушати за покупками, поки краще зберегти свої заощадження. Також не варто сьогодні давати і брати гроші у борг.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Відмінний день, щоб розставити всі крапки над і у всіх ситуаціях, які вас тривожать. Будьте впевнені, рішення, ухвалені сьогодні, будуть абсолютно правильними.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

На вас чекає складний в емоційному плані день, тому сьогодні важливо зберігати спокій і не зриватися. Зазначимо, що цього літа на Стрільців чекають романтичні пригоди.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Контроль і тільки контроль – це має стати вашим кредо на сьогодні. Думайте, що кажете і вам вдасться уникнути багатьох конфліктів.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Приділіть цей день своїй другій половинці. Влаштуйте побачення, просто поговоріть або займіться спільним приготуванням — все це тільки зміцнить ваші стосунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Якщо ви відчуваєте, що ви вже на межі нервового зриву – відкладіть усі свої справи, відпроситеся з роботи та просто відпочиньте.